La marcha contra el cáncer reúne a 600 participantes en Aguilar

Una marea rosa inundó en la mañaña de este domingo las calles de Aguilar de Campoo en la celebración de la Carrera contra el Cáncer ... en la localidad norteña. Casi 600 personas, 200 más que el año pasado, se inscribieron en esta sexta edición sumando las dos modalidades: corredores y andarines. Entre los participantes hubo desde niños de corta edad hasta nonagenarios. Algunos fueron acompañados con sus mascotas, otros con bicis, patines y, los más pequeños, en cochecitos de bebé.

Además de colaborar con la inscripción a 5 euros por persona, muchos, participantes o no, también adquirieron al mismo precio una camiseta que va variando de color en cada edición. Este año se ha elegido el rosa por el cáncer de mama y se vendieron unas 700. Igualmente, se instalaron en la Plaza de España puestos para vender rifas, lotería y otros artículos. Y también había una caseta de refrigerios para recuperar fuerzas tras la carrera y otra que ofrecía abrazos gratis.

La carrera aguilarense, además de recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer de Palencia, rindió un homenaje a las personas fallecidas víctimas de esta enfermedad. Así, sus nombres se pueden ver recogidos en 62 placas situadas en el que este año se ha denominado el 'Paseo del Recuerdo', que se ha ubicado en el camino que conduce al Monasterio de Santa María la Real y podrán visitarse hasta este martes.

Muchas fueron las empresas, entidades y comerciantes, además de los vecinos del municipio aguilarense, que quisieron colaborar de diferente forma con esta causa. Y al concluir la competición, además de los ganadores de la carrera en las diferentes categorías (niñas, niños, mujeres y hombres), que recibieron premios y trofeos, también subieron al podio otros invitados para recibir reconocimientos, como los propietarios del hotel Valentín, como empresa homenajeada este año, o la familia Montero por su participación en la carrera en cada edición.

«También este año hemos querido visibilidad a los familiares por su apoyo durante el proceso de la enfermedad y la lucha contra ella, y una persona que ha superado el cáncer, Félix Vañes, ha querido dar las gracias públicamente a su mujer, Olga Barriuso», explicó Marta Gama, organizadora de la carrera y responsable en Aguilar de la Asociación Española contra el Cáncer, que destacó la labor de los voluntarios y agradeció a los participantes y colaboradores sus aportaciones.