Participantes en la marcha contra el cáncer en Aguilar.

Participantes en la marcha contra el cáncer en Aguilar. Nuria Estalayo

La marcha contra el cáncer reúne a 600 participantes en Aguilar

La sexta edición de esta cita solidaria congregó a 200 personas más que en la edición del pasado año, entre corredores y andarines

Nuria Estalayo

Nuria Estalayo

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:27

Comenta

Una marea rosa inundó en la mañaña de este domingo las calles de Aguilar de Campoo en la celebración de la Carrera contra el Cáncer ... en la localidad norteña. Casi 600 personas, 200 más que el año pasado, se inscribieron en esta sexta edición sumando las dos modalidades: corredores y andarines. Entre los participantes hubo desde niños de corta edad hasta nonagenarios. Algunos fueron acompañados con sus mascotas, otros con bicis, patines y, los más pequeños, en cochecitos de bebé.

