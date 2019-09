'Use' gana por cuarta vez consecutiva el campeonato de recorte de Palencia 'Use' ejecuta el salto que le hizo ganar el concurso de Palencia. / Antonio Quintero El de La Seca vence en una final en la que el palentino Raúl Arreal 'Cepi' le puso cara la victoria MARCO ALONSO Palencia Domingo, 1 septiembre 2019, 17:29

El rey del festejo taurino popular de la Plaza de Palencia sigue teniendo el mismo nombre, apellido y seudónimo: Eusebio Sacristán 'Use', que esta mañana ganó por cuarta vez consecutiva el campeonato de recorte libre. No obstante, en esta ocasión el de La Seca a punto estuvo de perder el trono, y es que en la final se encontró con un Raúl Arreal 'Cepi' en estado de gracia. El variado repertorio del palentino casi acaba con el reinado de un hombre que ha convertido el salto ceñido desde las tablas en una marca registrada que ahora muchos quieren emular, pero una protestada decisión del jurado hizo que este portento del festejo taurino popular ganase una vez más en Campos Góticos.

Este nuevo triunfo de 'Use' tiene aún más mérito si cabe porque lleva más de un año compitiendo con el ligamento cruzado y el menisco rotos. El de La Seca no se ha podido operar de su lesión debido a que en invierno sufrió un percance en la plaza de Ciudad Rodrigo que le partió la tibia y los médicos le desaconsejaron una intervención, pero él se sigue anteponiendo a las adversidades y estuvo en Palencia solo tres semanas después de sufrir una cornada de 20 centímetros en la ingle en Estella.

Galería. Campeonato de recorte libre de Palencia / El Norte

'Use' es de otra pasta, pero enfrente de él estuvo un palentino que quería hacer disfrutar a sus paisanos, y vaya si lo hizo. Raúl Arreal pasó a la final como mejor segundo de la ronda clasificatoria y desde su primer encuentro con el último toro puso la carne de gallina a las espectadores que ayer llenaron un quinto del aforo del coso palentino. Fue el último en probar suerte, después de César Ramos, 'Use' y Cristian Rubio, por lo que se encontró con el toro ya un poco parado, pero el palentino no se arrugó y dio un corte a su rival que hizo que más de uno se tapara los ojos. Al quitarse las manos de la cara, esos espectadores que no querían ver una desgracia lo que acabaron viendo fue a Arreal festejando el que fue a todas luces el mejor corte de la mañana, pero 'Use' no había dicho su última palabra.

Eusebio Sacristán sacó ese arma que hace cuatro años era secreta y que ahora conocen todos los aficionados: el tirabuzón desde las tablas. Los palentinos revivieron los concursos de 2016, 2017 y 2018 cuando este hombre –que es peón en una bodega de la DO Rueda y rey sobre los alberos de toda España– volvió a citar al toro agarrado a la madera y se encaminó a toda prisa hacia el animal para saltarlo con un tirabuzón lleno de riesgo.

Era momento de decidir y en esta ocasión los jueces no vieron suficientes razones para que comenzara el reinado de Raúl Arreal en su tierra. Habrá que esperar al menos un año más para ver a un palentino en el trono del festejo popular de Campos Góticos. Mientras tanto, 'Use' sigue siendo el rey.