El parque Isla Dos Aguas revive la magia del medievo

Adrián García González Palencia Sábado, 30 de agosto 2025, 09:58 Comenta Compartir

El Parque Isla Dos Aguas viaja en el tiempo hasta el Mercado Medieval, una cita que regresa fiel a su tradición en el marco de las fiestas de San Antolín y que estará abierto hasta el próximo lunes, 1 de septiembre. Durante cuatro días, este pulmón verde a orillas del Carrión se convertirá en escenario de historia y fantasía, con personajes de época, espectáculos itinerantes y una amplia oferta artesanal y gastronómica. Así lo hacía precisamente, con una primera travesía con los representantes de las instituciones por los diferentes puestos acompañados de un desfile de malabaristas y otros elementos circenses.

«Es una de esas actividades sin las que ya no te imaginas las fiestas de San Antolín. Por lo que supone en cuanto a animación, un lugar por donde pasear y visitar los puestos de artesanía y demás productos. Es un auténtico placer seguir contando con este mercado», destacó durante la apertura del mercado el concejal de Fiestas, Fran Fernández Asensio, quien animó a los palentinos y visitantes a disfrutar de las propuestas que ofrece el recinto.

El Mercado Medieval de Palencia, organizado por La Fragua Vulcano, cuenta este año con alrededor de 90 puestos y un horario que se prolongará desde las 11:00 hasta las 23:00 horas -incluso hasta la medianoche si la afluencia lo permite-, con un parón a mediodía para que los mercaderes descansen. Las actividades se retomarán por la tarde hasta la noche con espectáculos de gran formato en la zona gastronómica y cuentacuentos para los más pequeños por la mañana.

Miguel Ángel Carrasco, responsable de la organización, incidió en la importancia de esta cita dentro de las fiestas patronales. «Es uno de los elementos indispensables para completar el recorrido de todo lo que son las fiestas. Este año hemos hecho un diseño más compacto al hacer coincidir las dos entradas, el puente de San Miguel y el parking, con el recorrido del mercado. Invitamos a todos a venir, sobre todo al público familiar, a los espectáculos, teatro, música, cuentacuentos y a una zona dedicada al zoco árabe, que es una de las novedades».

El responsable adelantó además que entre las sorpresas de esta edición destaca un dragón gigante, que se suma a los personajes fantásticos que recorrerán el parque, a los pasacalles y a la música medieval en directo que pondrá banda sonora a la experiencia. «Siempre tratamos de mejorar. Contamos con un recinto que se presta muy bien para este mercado, cerrado y sin coches, lo que permite disfrutar con seguridad y comodidad», explicó.

Los artesanos tampoco faltan a la cita, muchos de ellos fieles desde hace años. «Llevamos dos años acudiendo a este mercado y lo que nos atrae a repetir es el entorno y coincidir con las fiestas. El público suele animarse a comprar y eso siempre te llama a volver», apunta Ingrid Cobos, de OY Jewels, procedente de Ávila.

Otros, como Enrique Horta, de Artesanía Hermanos Horta (Navarra), son parte de la historia de esta feria: «Llevo viniendo desde la primera edición, hace unos 24 años. Lo que más te llama a repetir es la gente, que es muy amable. Esta nueva ubicación no tiene nada que ver con la anterior, aunque las dos tienen su encanto. El público palentino busca calidad y eso es lo que les tratamos de ofrecer. La previsión es buena y ojalá se cumpla».

Además de los puestos de artesanía y gastronomía, el programa incluye animación teatral, campamento medieval, talleres, cuentacuentos y espectáculos itinerantes que llenarán de vida el Parque Isla Dos Aguas, convertido en una pequeña ciudad medieval hasta el próximo lunes.

Comenta Reporta un error