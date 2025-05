Es el vecino del barrio madrileño de Canillejas más aclamado por el público y la crítica cuando se sube a los escenarios para mostrar su ... vis cómica. David Cepo (1988) se ha convertido en uno de los artistas emergentes del humor teatral contemporáneo más relevantes del panorama patrio y llega hoy al teatro Ortega de Palencia, a las seis de la tarde, con su vitoreado show 'No cruces los brazos que no te entran los chistes', un espectáculo que cruzará el charco en junio con destino a Miami y con el que desembarcará en septiembre en Inglaterra en un cartel que compartirá con otros compañeros de profesión.

–Se inició como cómico con poco más de veinte años. ¿Cuándo empezó a vivir exclusivamente del humor?

–Empecé con veinticuatro, por lo que llevo doce dedicándome al humor, aunque tuve que esperar seis años para poder vivir exclusivamente de ello. Es un camino que he recorrido poco a poco y, en mis inicios, compaginé las actuaciones con el trabajo que me daba de comer, que era mozo de almacén y vendedor de productos en una plataforma.

–¿Cepo es su apellido?

–No, es un mote. Cepo viene de ceporro de cuando yo era pequeño y estaba un poco gordito. En mi barrio nadie me conoce por David, sino por Cepo, incluso mi familia me llama así. Me encanta que mis vecinos del barrio me saluden y se alegren tanto de me que vaya bien en la vida y de lo que estoy consiguiendo, algo que me enorgullece muchísimo.

–¿Su familia le veía con mimbres de chistoso y divertido?

–Siempre era el graciosillo del grupo de amigos, pero es muy distinto hacer reír a tus amigos que hacer comedia a gente que no conoces. Desde siempre me ha gustado hacer bromas y mi madre me ha apoyado en todo, incluso cuando dejé el trabajo en el que llevaba once años. He conseguido lo que quería: hacer reír a la gente y verla disfrutar.

–Además, tiene formación académica, estudió interpretación…

–Estudié tres años en la Escuela de Arte Dramático de Madrid y continúo formándome en Estudio 2 Manuel Galiana, donde me dan clases de interpretación. Voy creciendo como actor poquito a poco, mejorando y aprendiendo mucho.

–¿Se está formando como actor con la intención de embarcarse en algún proyecto?

–Como actor ya he hecho algunos trabajillos. He hecho un cameo con muchos cómicos, entre otros, con mi amigo Juan Dávila, en la película 'Sujétame el cubata', que se estrenará en junio. Participaré en aquellos proyectos que me llamen y cuando los personajes encajen en mi perfil y en mi forma de ser. Todo lo que llegue, bienvenido será.

–En su gremio hay mucha competencia…

–Yo no lo llamaría competencia. Es verdad que abundan muchos cómicos, pero cada uno va creando su propio personaje, abriendo así una amplia oferta dentro del humor y generando afición por la comedia, algo que nos beneficia a todos.

–'No cruces los brazos que no te entran los chistes' es el rótulo del espectáculo con el que está recorriendo España.

–Es mi primer 'show', el que he ido construyendo a lo largo de mi trayectoria y en el que interacciono e improviso con el público. Lo titulé así porque me daba mucha rabia ver a espectadores con los brazos cruzados cuando subía al escenario. Me parece una actitud negativa y me gusta ver a la gente relajada y surgió porque durante una actuación hice un chiste alusivo a eso y esa frase caló entre muchos espectadores y decidí utilizarla como presentación. Y, aunque es el primero, ya estoy trabajando en el segundo 'show', que aún no tiene fecha de estreno porque no está acabado y porque todavía me queda mucha gira por delante con 'No cruces los brazos…', a pesar de llevar ya año y medio con este monólogo.

–Y lo trae ahora al teatro Ortega de Palencia...

–Es una ciudad que no conozco en profundidad, tan sólo he estado de paso en contadas ocasiones, pero tengo muchas ganas de actuar allí. Me han dicho que la venta de entradas va muy bien y que está prácticamente agotada. También me han comentado que la familia que gestiona el teatro programa con asiduidad espectáculos de humor, algo digno de aplaudir. Hoy, la comedia está súper en auge y, después de la pandemia, la gente está reclamando ver espectáculos donde divertirse, disfrutar y olvidarse de los problemas cotidianos.

–¿Qué ingredientes conforman el cóctel escénico de David Cepo?

–Yo creo que a la gente le gusta mi 'show' porque me muestro tal como soy, por contar las historias con una voz particular y con rapidez y por improvisar sobre la marcha cosas que pasan en el directo. Además de entretener y buscar la carcajada del público, invito a la reflexión sobre la risa, pero sin pasarme, ya que no quiero dar consejos a nadie; que cada uno haga o piense lo que quiera.

–Comparte este directo formando parte de la plantilla eventual de 'Las noches del Club de la Comedia'.

–Hace dos años estuve en el 'Club de la Comedia' cuando se hacía en teatros, pero ahora formo parte del elenco de 'Mentes peligrosas', en el que están Leo Harlem, Ana Morgade, Eva Hache, Piedrahita… Somos diez cómicos y cada vez que se programa una función vamos cuatro o cinco. El año pasado despedimos la gira en el Wizink Center de Madrid ante doce mil personas y actuamos los diez. Fue una pasada.

–¿En quiénes se fijó para trazar su trayectoria?

–Ahora que estamos hablando de 'Mentes peligrosas', me fijo mucho en mis compañeros, ya que llevan muchos años más que yo en la profesión, en cómo hacen las pausas y en su manera de interpretar y de llegar a la gente. Siempre hay que aprender de los mejores.

–¿A qué cómicos del panorama español, en activo y ya retirados, aplaude?

–Nombraría a todos los de 'Mentes peligrosas' y a Gila porque sus monólogos aún siguen frescos y vivos actualmente.

–Las redes sociales han sido aliadas en su éxito.

–Las redes tienen mucha culpa de mi éxito, de llenar los teatros porque mis trabajos en estas plataformas se han viralizado y, a raíz de ello, he conseguido mis frutos. Yo he recibido mucho cariño por parte de los seguidores de las redes sociales y eso se proyecta también en los teatros.