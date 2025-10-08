Escolares de Baltanás aprenden a vendimiar

El conjunto de bodegas de Baltanás, declarado Bien de Interés Cultural con categoría de conjunto etnológico en diciembre de 2015, se ha convertido en un ... reclamo turístico durante todo el año. De este modo, la localidad organiza diversas actividades orientadas a la dinamización turística de este patrimonio singular y como reclamo para darlo a conocer a vecinos y visitantes.

Por este motivo, coincidiendo con la jornada 'De Lagares', los alumnos de los distintos cursos del colegio de Infantil y Primaria San Pedro se adentraron en la cultura del vino de manos de varios voluntarios de la Asociación Cultural 'Barrio de Bodegas', de Baltanás. En un primer momento, un grupo de alumnos realizó la vendimia tradicional en el majuelo de Carlos Atienza, donde los más pequeños recolectaron más de cien de kilos de uvas. Además, los escolares colaboraron en la decoración del Lagar Comunal de 'La Tercia' con distintos trabajos realizados con corchos de botella, por lo que el pasado domingo lució en todo su esplendor durante la quinta edición de la jornada De Lagares.

El siguiente paso se ha llevado a cabo esta semana con la elaboración tradicional del vino. Los alumnos acudieron al Lagar Comunal de La Tercia, actual Centro de Recepción de Visitantes al Barrio de Bodegas de Baltanás. Allí realizaron la pisada de la uva y conocieron el prensado tradicional realizado con el castillo de madera utilizando la imponente viga de madera y la piedra que pesa más de 1.500 kilos. Los alumnos degustaron el mosto de la primera pisada. Además, tuvieron la oportunidad de preguntar distintas curiosidades a los miembros de la Asociación Cultural Barrio de Bodegas, que hicieron de guías durante toda la jornada.

Los escolares conocieron este mundo subterráneo y visitaron el Barrio de Bodegas de Baltanás, donde conocieron todo el proceso de elaboración del vino y lo que supone formar parte de la Denominación de Origen Arlanza.

Estas visitas a las bodegas pretenden dar a conocer y conservar este patrimonio subterráneo y la tradición vitivinícola de la comarca. Por ello, estas jornadas son una invitación para que los propios vecinos, ya desde pequeños, tomen conciencia de la importancia que tiene la conservación de este patrimonio. «Consideramos que este tipo de iniciativas son fundamentales para que nuestros niños conozcan y conserven este patrimonio singular, por lo que agradecemos a Carlos Atienza y a la Asociación Cultural Barrio de Bodegas de Baltanás su implicación para llevar a cabo estos actos. Dada la buena acogida, continuaremos promoviendo este tipo de visitas y encuentros, que forman parte de la esencia de nuestra comarca del Cerrato», señaló Rosa Esteban Nieto, una de las profesoras del colegio San Pedro, que también mostró su agradecimiento al Ayuntamiento de Baltanás por el apoyo prestado para llevar a cabo esta iniciativa.

La visita contó con las explicaciones de varios voluntarios del colectivo de bodegas, que realizaron un magnífico recorrido por los distintos elementos de la arquitectura tradicional como los respiraderos, luceras, chimeneas, bóvedas, puertas, lagares y descargaderos, además de explicar el proceso vitivinícola de distintos puntos de Castilla y León. Los guías deleitaron a los alumnos con un viaje histórico y educativo sobre el quehacer de los baltanasiegos en su relación con el cultivo de la vid y sus vivencias en el mundo subterráneo de Baltanás. También disfrutaron de un almuerzo y aprendieron a beber del porrón.

Sobre el barrio de bodegas

Las primeras referencias escritas encontradas hasta ahora en las que aparece citado el conjunto de bodegas de Baltanás datan de 1543, aunque todos los indicios datan el conjunto siglos atrás. Un espacio distribuido en dos cotarros con 374 bodegas y una extensión aproximada de 5 hectáreas. El cotarro más grande, el de 'El Castillo', cuenta con 305 bodegas y ocupa 4 hectáreas, ubicándose el resto de bodegas en la zona de 'Las Erillas'. Todas las bodegas -a excepción de cuatro o cinco- están catalogadas y tienen su correspondiente ficha con la información sobre sus características y planimetría. Este conjunto crea un peculiar paisaje ubicado junto al núcleo urbano en el que las bodegas están excavadas en varios niveles superpuestos, llegando a seis niveles en algunas zonas. La investigadora Ana María Férrin defiende la tesis de que el arquitecto Antonio Gaudí se inspiró en los característicos humeros de las bodegas baltanasiegas para algunas de sus construcciones.

'De Lagares en Baltanás. La elaboración tradicional del vino' mantiene su apuesta por convertirse en un referente regional que permita difundir este patrimonio singular de la capital del Cerrato y que cuenta con una jornada propia para difundir este patrimonio entre los más pequeños, con el fin de que conozcan las tradiciones y trabajen por conservarlas para las siguientes generaciones.