Directo El incendio de Molezuelas obliga a desalojar a más de 400 nuevos vecinos en la comarca leonesa de La Valduerna
Los técnicos explican el significado de algunas piedras al público en Santibáñez.

José Carlos Diez
Palencia

La emoción en Santibáñez al lograr el efecto Venturi en las pinturas

El Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) divulga técnicas y modos de vida de los neandertales que habitaron la zona hace 50.000 años

José Carlos Diez

José Carlos Diez

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:20

Santibáñez de la Peña se convirtió este martes en un escenario de viaje al pasado gracias a la Jornada Prehistórica organizada por el Centro Nacional ... de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) en colaboración con el Ayuntamiento. La actividad, desarrollada en la Plaza de este municipio de Palencia entre las 11:30 y las 20:00 horas, reunió a vecinos y visitantes de todas las edades para revivir, de forma práctica, técnicas y modos de vida de los neandertales que habitaron la zona hace 50.000 años en unas actividades a las que los niños prestaron muchísima atención.

