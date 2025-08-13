La emoción en Santibáñez al lograr el efecto Venturi en las pinturas

Santibáñez de la Peña se convirtió este martes en un escenario de viaje al pasado gracias a la Jornada Prehistórica organizada por el Centro Nacional ... de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) en colaboración con el Ayuntamiento. La actividad, desarrollada en la Plaza de este municipio de Palencia entre las 11:30 y las 20:00 horas, reunió a vecinos y visitantes de todas las edades para revivir, de forma práctica, técnicas y modos de vida de los neandertales que habitaron la zona hace 50.000 años en unas actividades a las que los niños prestaron muchísima atención.

La propuesta formó parte de las acciones paralelas a la campaña de excavaciones en la Cueva de Guantes, que el equipo científico lleva realizando desde hace 17 años. Según explicó Ana Mateo, investigadora del CENIEH y codirectora de las excavaciones junto a Jesús Rodríguez, el objetivo fue divulgar los resultados de sus investigaciones de una manera accesible y atractiva para el público. La científica señaló que, debido a las dimensiones reducidas de la cueva, no era posible organizar jornadas de puertas abiertas, por lo que optaron por trasladar la experiencia a la plaza del pueblo mediante talleres de arqueología experimental.

El programa incluyó tres propuestas diferenciadas. Por la mañana, el taller 'El arte en la Prehistoria', dirigido a niños de entre 4 y 12 años, permitió recrear pinturas rupestres utilizando las mismas técnicas y materiales que en el Paleolítico. Ya por la tarde, 'El misterio del fuego', para participantes a partir de 12 años, enseñó a encender fuego por percusión y fricción, como lo hacían los neandertales o los cromañones. La jornada concluyó con 'Fabricando nuestra herramienta de piedra', en el que se aprendió a tallar útiles líticos golpeando piedra contra piedra.

Los talleres fueron impartidos por Raúl y Rodrigo, educadores del Museo de la Evolución Humana, quienes destacaron la implicación y entusiasmo del público. Señalaron que muchos participantes, especialmente los más pequeños, mostraron gran perseverancia para conseguir encender fuego o lograr el efecto Venturi en las pinturas, y que la experiencia de lograrlo provocó momentos de gran emoción.

Desde la organización se recordó que este tipo de actividades no solo acercan la arqueología a la población local, sino que también refuerzan el vínculo entre la comunidad y un patrimonio único en la provincia de Palencia, como es la Cueva de Guantes. El Ayuntamiento de Santibáñez de la Peña colaboró en la logística y en la instalación de paneles informativos que resumen los principales hallazgos de casi dos décadas de excavaciones.