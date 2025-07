El Camino de Santiago a su paso por Palencia crece más de un 5% en afluencia

Este viernes se celebra el día de Santiago Apóstol, figura que da nombre a uno de los valores más importantes con los que cuenta la ... provincia de Palencia, el Camino de Santiago. Cada año, miles de personas peregrinan hasta la capital de la comunidad gallega recorriendo el itinerario que van marcando los 'mojones' y que acaban por desembocar en la Plaza del Obradoiro.

De todos estos peregrinos, muchos de ellos pasan por alguno de los doce pueblos de la provincia Palencia que forman parte del Camino de Santiago Francés, que nace en Roncesvalles para desembocar 764 kilómetros después a los pies de la Catedral de Santiago de Compostela, donde reposan los restos del santo.

Según datos de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Palencia, a fecha de últimos del mes de junio, hasta 21.913 peregrinos habían pasado por la provincia de Palencia. En total, un 5,18% más que el año pasado en las mismas fechas. Un dato muy positivo que José Antonio Perrino, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Palencia, celebra.

Durante 2024, en el mismo periodo habían sido 20.739 los caminantes que habían pasado por la provincia palentina por lo que este ascenso constata la tendencia al alza de este itinerario y del que Perrino destaca su belleza paisajística y los servicios y atenciones que reciben los viajeros cuando pasan por esta tierra.

Además, la mejoría en cifras es mucho más alta si hablamos de turistas ya que se ha pasado de las 6.376 visitas de 2024 a las 9.741 actuales, siendo este un aumento del 52,8%. Los españoles siguen siendo la primera nacionalidad, en concreto, por este orden: Castilla y León, 1.960, después Madrid, 1.867, Andalucía, 945 y, por último, País Vasco, 900.

«Y respecto a extranjeros, de momento va ganando Francia, aunque ya veremos a ver cómo termina el año, que seguramente se ponga Estados Unidos por delante. Francia lleva 280, Estados Unidos 232, Alemania 154 y Reino Unido 46», destaca el propio Perrino, quien afirma que las perspectivas son muy positivas de aquí a final de año, teniendo en cuenta que septiembre es uno de los meses más fuertes.

La oficina de atención al peregrino se encuentra abierta en el Monasterio de San Zoilo de Carrión de los Condes durante toda la semana de forma ininterrumpida y, además, ofreciendo visitas guiadas la galilea, iglesia y claustro, lo que hace que el interés por los visitantes vaya en aumento y se consolide este como uno de los pueblos con mayor oferta cultural del Camino de Santiago.

«No es lo mismo entrar a visitar un lugar por uno mismo, por iniciativa, que con alguien que conoce el lugar y nos lo cuenta, aunque sigue habiendo la posibilidad de realizar la visita con audioguía en diferentes idiomas», señala el presidente de la entidad, quien se felicita por el buen trabajo de promoción que se está realizando del Camino de Santiago a su paso por Palencia.

Y agrega, «hay que seguir cuidando nuestro Camino y dejar de manifiesto que no se trata de una zona árida como se cree, ni muchísimo menos. Es una zona muy cuidada, muy espiritual. Hay que seguir cuidando el trato y la amabilidad que ofrecemos a los peregrinos y que también hace que se sientan muy bien cuando pasan por aquí».

En cuanto a la dotación de albergues y restaurantes para dar servicio a los andariegos, Perrino señala que es algo que está cubierto y que, por el momento, no es necesario aumentar en número. Además, hace hincapié en la necesidad de reivindicar este camino frente a las nuevas rutas que están surgiendo como el Camino Portugués por la costa.

«No son caminos, no son vías de peregrinación, son caminos de tracking, de turistas, de caminantes, de paseantes, pero no es peregrinación ya que muchos de ellos hacen alguna etapa y se quedan en la playa», defiende Perrino destacando la diferencia que hay entre ese tipo de recorridos y el que ofrece nuestra provincia.

El trabajo de esta asociación y de todos sus socios pasa por fomentar el desarrollo turístico de la comarca jacobea del tramo palentino ya que está situado prácticamente en el centro geográfico del conocido como Camino Francés a Compostela, a 370 kilómetros de la frontera con Francia y a 400 kilómetros de la meta santiaguesa, en Carrión de los Condes, lugar históricamente muy vinculado a este peregrinaje.

El presidente también agradece a la Diputación de Palencia el trabajo y la implicación que tiene en este aspecto y cuyo compromiso se ve renovado año a año con las acciones que lleva a cabo. La última hace apenas unos días, cuando se presentó el refuerzo en la seguridad en el Camino de Santiago al ampliar la PP-4312 a su paso por el municipio de Itero.

Una actuación enmarcada dentro del Plan de Sostenibilidad Turística del Camino de Santiago y que cuenta con presupuesto de 2 millones de euros. De esta forma, se ha desplazado el trazado actual para asegurar un itinerario seguro y cómodo tanto para los peatones como para también los cicloturistas.

«Respecto a la Diputación de Palencia no tenemos nada que alegar, sino agradecer. No podemos decirlo de otra manera porque es una institución que invierte, se preocupa y está muy presente, siempre en el Camino de Santiago ya que sabe que es un valor muy importante porque nuestro itinerario se encuentra en un lugar estratégico», incide.

E insiste, «tenemos que hacer inversiones de conservación todos los años y atenderlas y, también, hay que explicarle a la gente de los pueblos que hay que preservar todos los elementos y su entorno, no tirando basura, por ejemplo, y conservando la dotación de nuevos elementos como cuando se plantan nuevos árboles».

La asociación destaca que Palencia es una de las provincias que siempre ha contado con mayor infraestructura para el peregrino y, también, para el turista. «Con los servicios que tenemos, de momento, estamos bien. Hacer más yo creo que es matar moscas a cañonazos porque, lamentablemente, está surgiendo otros muchos caminos de Santiago que tienen mucho filón», indica.

«Hay otros caminos que no se realizan o completan en su totalidad. «Eso no es una peregrinación y eso no requiere un esfuerzo. Eso es ir de vacaciones. Que lo planteen como turismo de vacaciones. Caminos de Santiago que sean Patrimonio de la Humanidad solo hay dos, el Francés que pasa por aquí y el del Norte», concluye.