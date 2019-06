Asaja alerta de un «aumento brutal» de topillos en Tierra de Campos Uras de topillos en Fuentes de Nava, en el año 2017. / Antonio Quintero La organización advierte de que el problema no es solo para la producción agrícola, sino también para la salubridad humana en las zonas rurales EL NORTE Palencia Martes, 4 junio 2019, 16:53

Asaja Palencia ha decretado una nueva alerta al asegurar que hay «superpoblación» de topillos en la provincia de Palencia, principalmente en la comarca de Tierra de Campos, y teme que se produzca una nueva plaga con daños en las cosechas y problemas para la salubridad de las zonas rurales. «Los daños en los cultivos, certificados por las tasaciones de Agroseguro, ya pueden calificarse de graves», aseguró ayer la organización agraria.

Asaja Palencia ha advertido que en las últimas semanas «se ha producido un aumento brutal de su población» y que puede producirse una nueva plaga sin que los agricultores puedan hacer nada para evitarlo, ya que están prohibidas las quemas controladas de rastrojos en cunetas, arroyos y linderas, que, según la organización agraria «es el método más efectivo de control de este problema».

La organización agraria ha lamentado «la dejadez» de las administraciones, que no tienen previsto actuar para controlar el problema, por lo que el campo está abocado a importantes pérdidas y expuesto de nuevo a enfermedades como la tularemia, dada la experiencia de años anteriores. De hecho, Asaja Palencia ha advertido de que ya se han visto topillos en algunos pueblos, no solo en el campo, por lo que «una nueva plaga supondría una grave amenaza no solo para la producción agrícola, sino también para la salubridad de las zonas rurales». Por ello, han pedido a las administraciones que actúen ya y habiliten las medidas de urgencia que sean necesarias para afrontar este problema.