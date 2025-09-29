El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Trabajos arqueológicos en Monte Bernorio. Nuria Estalayo
Palencia

Apoyo a la arqueología con una inversión de 40.000 euros para diez municipios

La Diputación reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio con ayudas para intervenciones en yacimientos como Monte Bernorio, Intercatia o la Dehesa de Tablada

El Norte

El Norte

Palencia

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:52

La Diputación de Palencia ha anunciado la resolución de su convocatoria de ayudas para intervenciones arqueológicas, publicada el pasado 24 de septiembre en el Boletín Oficial de la Provincia. Este año, diez ayuntamientos recibirán un total de 40.000 euros para fomentar la investigación y conservación del patrimonio arqueológico en sus municipios, incluyendo el nuevo yacimiento de la Dehesa de Tablada, en Villaviudas, donde comenzaron excavaciones de sondeo.

Los municipios beneficiarios y sus respectivos yacimientos son: Aguilar de Campoo (Huerta Varona, 5.844 euros), Berzosilla (Erias, 1.000 euros), Cervera de Pisuerga (Cueva Allende, 3.000 euros), Osorno la Mayor (La Velilla, 2.428 euros), Palenzuela (El Pisón y Pallantia, 3.050 euros), Paredes de Nava (Intercatia, 5.844 euros), Pomar de Valdivia (Monte Bernorio, 4.000 euros), Saldaña (La Morterona, 5.844 euros), Santibáñez de la Peña (Asedio de la Loma, 5.844 euros) y Villaviudas (Dehesa de Tablada, 3.146 euros).

Además, la institución apoya a los ayuntamientos en la recuperación de vestigios históricos, promoviendo la investigación con técnicas modernas y la participación de jóvenes en campos de trabajo arqueológicos, lo que refuerza su apuesta por dar continuidad a estas labores.

