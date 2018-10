El alcalde anuncia mínimos cambios en la organización tras la muerte de David Vázquez Alfonso Polanco. / Antonio Quintero Polanco ha señalado que están a la espera de que Ana Rosa García, ahora en la gestora de Lantadila, confirme si quiere ocupar el puesto vacante en el grupo popular JOSÉ MARÍA DÍAZ Palencia Lunes, 1 octubre 2018, 12:03

Tres días después del fallecimiento del primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Personal y Organización, David Vázquez, el Ayuntamiento de Palencia ha retomado su actividad normal y el propio alcalde, Alfonso Polanco, ha presidido la entrega de premios del concurso de la P.

Con un ánimo bastante ensombrecido y todavía muy afectado por la muerte de uno de sus más estrechos colaboradores, el alcalde ha reconocido que no queda más remedio que continuar con la actividad municipal, por lo que han comenzado ya a darse los primeros pasos para la sustitución de David Vázquez como miembro de la corporación.

Polanco ha insistido en que se trata de una pérdida irremplazable para grupo de concejales, pero ha indicado que la actividad del Ayuntamiento no puede paralizarse, por lo que en los próximos días se procederá a reorganizar el equipo de gobierno, aunque ha querido dejar claro que los cambios serán mínimos. Polanco ha señalado que todavía no ha decidido qué concejales ocuparán las responsabilidades de Hacienda, por un lado y de Organización y Personal, por otro, pero ha insistido en que intentará que la distribución de estas concejalías no interfiera con el trabajo que los ediles vienen desarrollando.

En cuanto al nombre que debe sustituir a David Vázquez, el alcalde indicó que se ofrecerá el acta de concejal al siguiente de la lista en la candidatura de las elecciones municipales de 2015. Se trata de la responsable del Departamento de Calidad y Seguridad Alimentaria del Centro Tecnológico de los Cereales, Ana Rosa García Benito, quien en estos momentos forma parte de la gestora del Ayuntamiento de Lantadilla y ocupa el puesto de vicepresidenta.

Polanco ha explicado que no existe incompatibilidad, aunque la aceptación por parte de Ana Rosa García debe implicar también su renuncia a continuar en la gestora de Lantadilla. «No la imposibilita, pero, evidentemente, si opta por venir a la ciudad de Palencia, tendrá que renunciar a estar en la gestora. Nosotros se lo propondremos y ella tendrá que ser la que tendrá que decidir», ha manifestado Polanco.

Ana Rosa García ya fue concejala del Ayuntamiento de Palencia en el anterior mandato, ocupando las responsabilidades de Desarrollo Económico y Festejos. Anteriormente, fue edil de Cultura y Fiestas en Torquemada.