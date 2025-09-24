187.910 euros para la mejora de los barrios de bodegas de Astudillo y Baltanás Las obras promovidas por la Diputación pretenden potenciar el paisaje urbano y el turismo enológico del Cerrato

La Diputación de Palencia adjudicó a la empresa Viveros Pisuerga, S. L. las obras de mejora del paisaje urbano de los barrios de bodegas de Astudillo y Baltanás, con una inversión total de 187.910,02 euros (91.436,72 euros para Astudillo y 96.473,30 euros para Baltanás). Estas actuaciones, financiadas por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-NextGenerationEU, buscan consolidar el atractivo turístico y patrimonial de ambos conjuntos históricos, integrados en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Cerrato Palentino.

En Astudillo, las obras, con un plazo de ejecución de cuatro meses, incluyen la mejora de drenajes y escorrentías para prevenir inundaciones y hundimientos, la sustitución de pavimentos de hormigón por tierra compactada, la poda de encinas y la renovación del mobiliario urbano en la plaza de las Zarceras. Estas intervenciones pretenden integrar visual y funcionalmente el barrio de Bodegas con el Castillo de la Mota, potenciando su valor histórico y paisajístico.

Por otro lado, en Baltanás, con un plazo de seis meses, se acondicionará el entorno del barrio de Bodegas, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) como Conjunto Etnológico, para mejorar la conectividad y circulación en sus calles interiores. La creciente afluencia de turistas, atraídos por el turismo enológico, especialmente en verano, ha generado una mayor demanda de accesibilidad para vehículos, ciclistas y peatones que visitan las bodegas del barrio.

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino el Cerrato Palentino, Paisaje cultural del vino, financiado con una subvención de dos millones de euros de la Junta de Castilla y León. El plan, integrado en la Estrategia de Sostenibilidad Turística, promueve la transición verde, la digitalización y la competitividad del sector turístico. Para su ejecución, la Diputación firmó convenios con los ayuntamientos de Astudillo y Baltanás, definiendo los compromisos para la gestión y mejora de estos espacios emblemáticos.