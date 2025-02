¿Quo vadis, Fenómeno?

Tenía once años. Unos meses antes había asistido a mi primer partido de fútbol en el viejo Zorrilla y quedé fascinado con un tal Cardeñosa, ... aunque el que se convirtió en el ídolo de mi infancia fue Alfredo Amarillo, un uruguayo de zurda exquisita que acabaría fichando por el Barcelona de Cruyff y Neeskens. Era tradición que cuando salían los jugadores al campo la chiquillada invadiese el césped para saludar a sus ídolos, pedirles un autógrafo o hacerse una foto. Aquel día vencí mi timidez, salté las vallas y eché a correr como un poseso en busca de Amarillo. Cuando llegué a su lado, le alcancé una libreta y un boli con manos temblorosas. Él sonrió, firmó y yo eché a correr de vuelta a la grada agarrando con fuerza aquel tesoro que llevaba entre las manos.

Acabo de leer el capítulo que Ramón Martínez, mítico director deportivo del Real Valladolid (cuando el club tenía un director deportivo y no lo que tiene ahora), dedica a Amarillo en su imprescindible 'La legión extranjera blanquivioleta', y me he reafirmado, ahora que corren malos tiempos para el Pucela, en que la única pasión irrenunciable que existe es la del equipo de nuestra infancia.

Una pasión que ni siquiera la nefasta gestión de O Fenômeno va a ser capaz de resquebrajar. Cuando llegó Ronaldo al Valladolid se le recibió como a un Mesías y todos caímos rendidos a sus pies en aquellos días de vino y rosas en los que nos prometió hacer grande al club. Años después, con un proyecto deportivo nulo, con una imagen cada vez más deteriorada y sin el más mínimo respeto a una ciudad, a un club histórico y a una afición que ha respondido como nunca con 24.000 abonados, el señor Ronaldo se ha enfurruñado al no lograr dar el pelotazo que esperaba y ha acabado pasando de su juguete. Algunos sostienen que O Fenômeno ha saneado el club. El tiempo lo dirá.

Lo cierto es que Ronaldo en seis años ha ingresado de televisión más de 231 millones de euros. Lo cierto es que las ventas que ha realizado en este tiempo ascienden a 80 millones de euros. Lo cierto es que, en el último mercado de invierno, cuando el equipo necesitaba reforzarse, ha vendido por el valor de diez millones y se ha gastado uno. Parece evidente que sólo le interesa hacer caja y cuadrar números. Le da lo mismo que el equipo acabe en segunda o en novena división. O que desaparezca. Su objetivo ya no es salvar al Valladolid. El presidente ausente prioriza la venta de la entidad. Todo han sido falsas promesas y expectativas truncadas: jugar en cinco años en Europa, llegada de grandes jugadores al calor de su prestigio, hacer grande al club… No olvidamos que uno de sus asalariados llegó a decir que a Valladolid se la conoce ahora en el mundo gracias a Ronaldo. Dan ganas de enseñarles algo de historia a estos tipos, aunque lo único que apetece enseñarles es la puerta de salida y que no vuelvan por aquí.

¿Quo vadis, Fenómeno? ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Vender el club? Prometiste que no lo dejarías en malas manos. Todos sabemos que será otra promesa incumplida y que se lo venderás al Piterman de turno o al mismísimo Al Capone si es el que más dinero pone encima de la mesa. No desesperemos. Hay dos aspectos que deberían todavía darnos esperanza. El primero es que ya no está el psicópata del banquillo que tuvimos que soportar durante veinte meses. El segundo es que no hay hasta el final del campeonato otra ventana abierta de fichajes y Ronaldo no podrá vender ya a ningún otro jugador. Así que, puesto que pertenezco a la religión de Leonard Cohen, seguiremos esperando el milagro. Nadie, ni siquiera el tenista merengue le quitará la ilusión a aquel niño que hace 50 años saltó al césped del viejo Zorrilla a pedir un autógrafo a Amarillo.