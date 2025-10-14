El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Donald Trump y Benjamin Netanyahu, ayer camino de Sharm El-Sheikh. REUTERS
La aventura humana

Gaza, una paz envenenada

El acuerdo sellado ayer nace con demasiadas sombras

Roberto Carbajal

Roberto Carbajal

Valladolid

Martes, 14 de octubre 2025, 07:32

Comenta

El acuerdo de paz sellado ayer al estilo MacArthur en Egipto pretende cerrar un capítulo trágico de la guerra en Gaza, pero nace con demasiadas ... sombras. Las promesas de reconstrucción suenan huecas frente a un territorio devastado, con tierras de cultivo arrasadas y contaminadas por los bombardeos, que simbolizan una herida profunda que la generosidad internacional deberá sanar.

Gaza, una paz envenenada