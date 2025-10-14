Gaza, una paz envenenada

El acuerdo de paz sellado ayer al estilo MacArthur en Egipto pretende cerrar un capítulo trágico de la guerra en Gaza, pero nace con demasiadas ... sombras. Las promesas de reconstrucción suenan huecas frente a un territorio devastado, con tierras de cultivo arrasadas y contaminadas por los bombardeos, que simbolizan una herida profunda que la generosidad internacional deberá sanar.

Mientras tanto, Donald Trump celebra su mediación 'nobelesca', aunque persisten los rumores sobre que no haya abandonado su proyecto de convertir la Franja en un resort de lujo, aunque puede que aplicando una fórmula mixta, dado que los gazatíes no van abandonar ese espacio, como se pretendió en un principio. ¿Renunciarán el empresario-presidente y su entorno familiar a hacer negocio en una tierra que apenas comienza a enterrar a sus muertos? Todo indica que no; su política exterior apesta más a inversión que a compasión. Del otro lado, se obliga a Hamás a entregar las armas, pero nadie sabe si Irán, su principal valedor, lo permitirá y culebreará para escamotear el trato. Por eso, el desarme podría ser un gesto vacío sin garantías. ¿Y quién gobernará en Gaza?

En Israel, las tensiones internas complican aún más el panorama. Los ministros Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, abiertamente racistas y hostiles a cualquier concesión, no parecen dispuestos a ceder en su discurso de odio. ¿Renunciarán ahora a su falta de escrúpulos o seguirán saboteando un equilibrio tan frágil? Y Netanyahu, siempre hábil en el cálculo político, parece moverse entre el miedo a contrariar a Trump y el deseo de mantener su coalición supremacista, tratando de eludir la acción de la justicia que pende sobre él. Qué plan oculto esconde para conservar el poder sin romper el pacto es un misterio. Todo parece demasiado sencillo para ser creíble.