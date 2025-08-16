El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Fuego contra el negacionismo

La emergencia de los incendios, que siguen sin dar tregua nutridos por un calor abrasador, plasma la peor evidencia de la crisis climática

Sábado, 16 de agosto 2025, 08:45

España se dispone a cumplir una semana convulsionada por una oleada de incendios que se ha cobrado ya tres vidas, innumerables desgarros personales y un ... volumen de hectáreas de terreno forestal arrasado que se asoma a los más negros récords de la historia reciente. Un combate que está obligando a movilizar todos los recursos disponibles, con síntomas de extenuación en las poblaciones de las comunidades más afectadas –Castilla-León, Galicia y Extremadura– y temores en otras, porque la esperanzadora confirmación de que los devoradores fuegos de Zamora y León están ya bajo control se ha visto aguada por la persistencia de otros focos y la aparición de nuevos que continúan sin dar tregua a los responsables institucionales concernidos y a los equipos de emergencia; una virulencia agravada por la sequedad del entorno natural y unos vientos traicioneros que están dificultando al límite las tareas de extinción.

