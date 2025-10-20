El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El portavoz de Vox, José Antonio Fúster. EFE

Vox cree que el PP sufre una «crisis de liderazgo y de ideas»

La formación de Santiago Abascal considera el plan de inmigración de los populares como «un corta-pega con un puntito menos»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 14:02

Comenta

Vox no quiere dar tregua al PP, al que ve sufriendo una «crisis de liderazgo, de ideas y de planteamientos». «Están en su burbuja de ... Bruselas, pactando todo con ellos», en referencia al PSOE, «y sin ofrecer confianza a los españoles», ha subrayado este lunes, tras la reunión del Comité de Acción Política de la formación, su portavoz, José Antonio Fúster, que ha rechazado las apelaciones del PP al voto útil en la derecha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Bailes, besos y cambios de vestido: los invitados comparten las primeras fotos de la boda de Stella del Carmen en Valladolid
  2. 2

    Los antidisturbios expulsan de Valladolid a 50 aficionados del Sporting por enfrentarse a hinchas locales
  3. 3

    Hallan en el Canal de Rioseco el cadáver de un hombre que desapareció tras una boda
  4. 4

    Susto en Zorrilla por la indisposición de un aficionado
  5. 5 Búscate en la grada del Real Valladolid-Sporting de Gijón
  6. 6 Las 31 empresas de Valladolid que facturan más de 50 millones (y 3 dominan casi la mitad del total)
  7. 7

    Así son los remontes que el PP quiere para el casco histórico de Segovia
  8. 8 Muere la teniente de alcalde de Villar del Río tras una explosión y un incendio en su vivienda
  9. 9 Dos fallecidos tras chocar e incendiarse su coche en Ponferrada
  10. 10 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Vox cree que el PP sufre una «crisis de liderazgo y de ideas»

Vox cree que el PP sufre una «crisis de liderazgo y de ideas»