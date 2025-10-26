El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Sánchez, este domingo, junto al candidato a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez. EFE

Sánchez se lanza al ciclo electoral autonómico y calienta el aniversario de la dana

El presidente se reivindica frente al PP como baluarte del Estado de Bienestar y ataca a Feijóo por sostener al «negligente» Mazón

Ander Azpiroz

Madrid

Domingo, 26 de octubre 2025, 13:35

Comenta

Pedro Sánchez dio este domingo el pistoletazo de salida del PSOE al nuevo ciclo electoral autonómico. De momento, Castilla y León se convertirá el ... 15 de marzo en la primera comunidad en ir a las urnas. Sobrevuelan también en Aragón y Extremadura adelantos que podrían desembocar en una convocatoria en la misma fecha que diese lugar a un 'superdomingo' electoral. Las tres comunidades están en manos del PP y desde Génova se confía en revalidar los mandatos de sus barones para desgastar al Gobierno de cara a la meta final: las elecciones generales que deberán celebrarse a más tardar en 2027.

