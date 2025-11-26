El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Josep Pujol a la llegada a la Audiencia Nacional. EFE

El fiscal del caso Pujol niega que el juicio sea «político»

El Ministerio Público asegura que la Udef siempre ha actuado bajo orden judicial

Cristian Reino

Cristian Reino

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 12:26

Comenta

En la tercera jornada del juicio contra la familia Pujol y una decena de empresarios, el fiscal anticorrupción de la Audiencia Nacional, Fernando Bermejo, ha ... rechazado todas las cuestiones previas planteadas por los abogados de la defensa, con las que pretendían declarar nula la causa. El fiscal ha negado de forma contundente el carácter político que algunos de los letrados de la familia Pujol quieren imprimirle al juicio. «No se pueden introducir cuestiones de índole política» a una instrucción, según ha dicho, en una causa penal sobre blanqueo de capitales. Según Bermejo, algunas de las defensas del clan familiar han querido «convertir rumores políticos» sobre la llamada 'operación Cataluña' o la conocida como 'policía patriótica' en causas de nulidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una fuga anega con diez centímetros de agua toda la tienda de Leroy Merlin
  2. 2

    Una empresa mexicana especializada en IA prevé crear 500 empleos en Valladolid en dos años
  3. 3 Amenaza de muerte con un cuchillo y un machete a la mujer que acogía en su casa
  4. 4

    Cierran la bolera de Segovia tras el accidente de una niña de tres años
  5. 5 Herida una mujer de 34 años al ser atropellada por un autobús en Delicias
  6. 6

    El puente de la Tía Juliana crece hasta los 18 metros para acercar Pajarillos y Pilarica
  7. 7 Le detienen por malos tratos a su mujer y le intervienen un arsenal de armas en casa
  8. 8

    Quintuplica la tasa de alcohol y sufre un accidente en Pajarillos
  9. 9 Así será Valladolid en 2026: lugares, edificios y negocios que se transformarán
  10. 10

    El edificio vallisoletano inspirado en una obra del autor del Guggenheim de Nueva York

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El fiscal del caso Pujol niega que el juicio sea «político»

El fiscal del caso Pujol niega que el juicio sea «político»