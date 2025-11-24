El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad. R. C.

El abogado de Manos Limpias deja el 'caso Begoña Gómez' por la deriva política de la acusación

El letrado Carlos Perales justifica que lo que comenzó en abril de 2024 como un «encargo técnico» del pseudosindicato se ha situado «en el terreno de la controversia política y mediática»

Mateo Balín
Melchor Sáiz-Pardo

Mateo Balín y Melchor Sáiz-Pardo

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:01

Comenta

El abogado de Manos Limpias en el 'caso Begoña Gómez' ha remitido al juzgado de Madrid que instruye la causa un escrito en el que ... comunica su renuncia a la defensa legal entre acusaciones de «activismo político» de la dirección del pseudosindicato, que ejerce la acusación popular en el procedimiento y fue el primer denunciante de las actividades privadas de la mujer del presidente del Gobierno a partir de recortes de prensa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ingresa en prisión el asesino de Eli por atracar a punta de cuchillo un salón de belleza de Delicias
  2. 2

    La Policía busca a un pirómano en el barrio Hospital tras una segunda noche de incendios
  3. 3

    Los guardias civiles detenidos en la operación antidroga eran de Villacastín y San Rafael
  4. 4

    «Cariño, está calcinado»
  5. 5

    Un local en contra del aborto abrirá en Valladolid frente a la única clínica que los practica en la ciudad
  6. 6 Investigado tras sufrir un accidente, robar el coche del hombre que le rescató y volver a estrellarse
  7. 7

    El matrimonio de Puente Duero que dice adiós a su frutería después de 52 años
  8. 8

    Vicente y Marisa cierran El Jardín
  9. 9 Tres detenidos con 700 piezas de coches robadas en Valladolid y Palencia
  10. 10 Sigue la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El abogado de Manos Limpias deja el 'caso Begoña Gómez' por la deriva política de la acusación

El abogado de Manos Limpias deja el &#039;caso Begoña Gómez&#039; por la deriva política de la acusación