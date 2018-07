SsangYong Tivoli, el SUV de moda con GLP

En las instalaciones de Autojucar, en la avenida de Gijón, Km 195, en Zaratán (Valladolid), descubrimos la gama completa de SsangYong. Y dentro de la misma el usuario interesado en un SUV, el segmento de moda, encontrará el Tivoli. Definido como un SUV segmento B, en realidad su tamaño (mide 4,2 metros de longitud) le aproxima en capacidad de uso familiar a ciertos modelos del segmento superior C. La clave de este vehículo es dar más que la mayoría de sus rivales por un precio igual o inferior. Ese plus tiene que ver no solo con un habitáculo amplio que permite viajar cómodamente (con unas plazas traseras perfectamente utilizables por adultos), sino también con un maletero generoso con un volumen que supera el de sus rivales. El interior también muestra un diseño agradable y un buen ajuste de materiales. Y en cuanto a motores, el Tivoli está disponible con uno de gasolina de 128 CV, con un diésel de 115 CV y con uno que puede funcionar indistintamente con gasolina o con GLP de automoción. Este último, protagonista de nuestra información semanal sobre el uso de AutoGas, es un 4 cilindros con 16 válvulas, que cubica 1.600 centímetros cúbicos, y está realizado en aluminio. Ofrece 128 caballos de potencia, utiliza cadena de distribución, reduciendo así los costes de mantenimiento, y va asociado a una caja de cambios manual de 6 relaciones con un accionamiento suave y preciso. Y cuenta con un depósito de GLP de automoción con capacidad para 53 litros. Esta versión del Tivoli destaca por ofrecer un coste por kilómetro hasta un 40% menor que la versión equivalente de gasolina y una significativa reducción de las emisiones de óxidos de nitrógeno y partículas sólidas flotantes que llega hasta un 90%, contando con todas las ventajas que supone la etiqueta ECO de la DGT.

Y los usuarios que adquieran el Tivoli G16 GLP (la tarifa de precios arranca en los 14.850 euros, financiando con Grupo Autojucar), reciben 400 euros en carburante Repsol AutoGas que podrán utilizar en las estaciones de servicio de Repsol.