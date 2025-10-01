El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Adiós a los coches con etiqueta B: estas serán las ciudades en las que no podrán circular a partir de 2026 x

Adiós a los coches con etiqueta B: estas serán las ciudades en las que no podrán circular a partir de 2026

Jorge Herrero

Miércoles, 1 de octubre 2025, 06:00

La lucha contra la contaminación del aire ha tomado un nuevo impulso en las grandes ciudades españolas. Frente a los niveles actuales de polución urbana, gobiernos locales y autonómicos han decidido endurecer sus medidas de movilidad para proteger la salud pública. En el marco de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que exige a los municipios con más de 50.000 habitantes implantar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), muchas urbes ya están expandiendo sus restricciones. Hasta ahora esos vetos se dirigían principalmente a los vehículos sin distintivo ambiental de la DGT. Pero a partir de 2026, los coches con etiqueta B también serán objeto de prohibiciones en múltiples ciudades españolas.

Según el calendario legal, para 2026 la mayoría de las más de 150 ciudades obligadas a contar con una ZBE deberán tenerla operativa, con restricciones claras para los vehículos más contaminantes. En Cataluña, por ejemplo, la Generalitat aprobó en julio de 2024, mediante el Decreto 132/2024, el nuevo Plan de Calidad del Aire horizonte 2027, que incluye hasta 84 medidas y 386 actuaciones de obligado cumplimiento para sus Zonas de Bajas Emisiones.

La gran novedad del plan catalán es precisamente la introducción de prohibiciones sobre los vehículos con distintivo B desde el 1 de enero de 2026. En concreto, quedarán vetados esos coches dentro de las más de 30 ZBE previstas en toda la comunidad autónoma, pero sólo durante los días en que se activen los protocolos por mala calidad del aire. Más adelante, a partir del 3 de enero de 2028, la prohibición será permanente y sin excepciones y ningún vehículo con distintivo amarillo podrá acceder a estas zonas.

Qué vehículos quedan afectados y cuándo

La medida afectará a los turismos y furgonetas de gasolina matriculados entre enero de 2001 y 2006, así como a los diésel matriculados entre 2006 y 2014, y también a vehículos con más de 8 plazas o transporte de mercancías matriculados después de 2006. En otras palabras, muchos coches con más de diez años de antigüedad estarán condenados a quedarse fuera de las ZBE.

Durante 2026, la prohibición no será absoluta y solo se aplicará en los días en que se active un protocolo por contaminación. No obstante, el plan prevé alcanzar una restricción total en 2028.

Por último, también es importante tener en cuenta que, aunque esta medida comenzará en Cataluña, otras comunidades podrían adoptar restricciones similares o ya lo han empezado a plantearlas en ciudades obligadas por la ley estatal.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil investiga una brutal agresión grupal a un hombre en Tordesillas
  2. 2

    La Policía de Valladolid socorre a un hombre que convulsionó mientras hacía la compra en un súper
  3. 3

    La demanda del Ayuntamiento contra la estación de trenes pide la anulación del proyecto
  4. 4 Más de 300 voluntarios apuntalarán la Marcha contra el Cáncer de Valladolid: «Todo el mundo es válido»
  5. 5

    El día que Valladolid presenció la llegada del primer avión supersónico
  6. 6 Cierre de Motos Copa: qué hacer para comprar con garantías y poder exigir responsabilidades
  7. 7

    Horse acepta subir las nóminas el 2,1% con carácter retroactivo desde enero como prueba de su «voluntad de diálogo»
  8. 8

    La familia de la vallisoletana asesinada en Bruselas pide que el juicio se convierta en «símbolo contra la violencia hacia la mujer»
  9. 9

    Solo la mitad de los 156 autobuses de Auvasa lucen la etiqueta ECO en un flota con 9,8 años de antigüedad
  10. 10

    La plantilla de Frenos y Conjuntos saca su protesta a la calle para exigir «respeto, porque la gente va a trabajar con miedo» 

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Adiós a los coches con etiqueta B: estas serán las ciudades en las que no podrán circular a partir de 2026

Adiós a los coches con etiqueta B: estas serán las ciudades en las que no podrán circular a partir de 2026