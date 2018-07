Tamara Gorro corrige a la revista 'Corazón' Tamara Gorro. / Instagram La influencer le ha pedido que califique a sus dos hijos, Antonio y Shaila, por igual EL NORTE Jueves, 5 julio 2018, 14:15

Tamara Gorro no duda en utilizar las redes sociales para mostrar sus sentimientos y opiniones. Esta última vez lo ha hecho tras la publicación de una noticia en la que se anunciaba sus primeras vacaciones al lado de su pequeño Antonio y que le ha molestado bastante.

La presentadora avisaba a la revista 'Corazón ' que la información que publicaba no estaba del todo contrastada. Se podía leer que Antonio es su primer hijo biológico y que su hija Shaila de tres años es adoptada cuando realmente fue concebida mediante un proceso de gestación subrogada.

Esa es la razón por la que Tamara avisó a la publicación para dejar claro que sus dos hijos son iguales, por lo que le gustaría que les califiquen igual. «Con todos mis respetos, corregir el artículo o la persona que lo escriba se informe un poco más. 1: NO es mi primer hijo biológico, los dos son biológicos. 2: Mi hija Shaila no es adoptada. No pasaría nada si fuera así, pero en este caso no lo es», escribe la influencer.