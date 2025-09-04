Las siamesas Abby y Britanny Hensel fotografiadas paseando a un bebé Por el momento se desconoce si el pequeño es hijo suyo

El Norte Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:49 Comenta Compartir

Abby y Brittany Hensel son unas famosas gemelas siamesas que llegaron al mundo con dos cabezas y sus cuerpos unidos internamente en una misma pelvis, de modo que comparten todos los órganos que están situados de cintura para abajo.

Con tan solo seis años alcanzaron la fama, tras salir en televisión. Su popularidad les llevó a protagonizar su propio documental, en el que mostraban los detalles de su faceta más privada. La siamesas no paraban de generar informaciones. Hace un año, volvieron a ser noticia tras conocerse que Abby se había casado en secreto en 2021 con Josh Bowling, un enfermero y veterano del Ejército de Estados Unidos. Las fotografías que compartieron en redes pronto se hicieron virales.

Hace tres días, compartieron unas fotografías suyas en TikTok con un portabebés y un recién nacido dentro. Una imagen que ha generado muchas especulaciones y rumores al respecto sobre si se han convertido en madres primerizas.

«Tengo muchas preguntas», «¿Es su hijo?», «Seguro que adoptaron, porque llevar un hijo supondría riesgos para ellas», «¿Esto es en serio?», han escrito algunos de los usuarios en los comentarios. Por ahora, las siamesas no han respondido a todas las dudas que han surgido en la red, por lo que sigue siendo un auténtico misterio.

Temas

TikTok