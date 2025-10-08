Piden 30 años de prisión para Antonio Tejado por el robo a María del Monte La Fiscalía solicita esta condena por su presunta implicación en el violento robo a su tía

La Fiscalía considera a Antonio Tejado responsable de cinco delitos de robo y detención ilegal, y sostiene que fue él quien proporcionó a la banda la información clave para ejecutar el asalto a la casa de su tía María del Monte y su pareja Inmaculada Casa. Por todo ello solicita una condena de 30 años de cárcel. Según la acusación, Tejado habría retomado su relación con su tía con el objetivo de conocer detalles sobre el patrimonio que guardaba en la vivienda.

La solicitud del Ministerio Fiscal supera en dos años a la condena que solicita la defensa de María del Monte, que exige 28 años y medio de prisión. A pesar de la gravedad de los cargos, si Antonio fuera declarado culpable, solo cumpliría un máximo de 18 años de cárcel, en aplicación del artículo 76 del Código Penal, que limita el cumplimiento efectivo al triple de la pena más grave, lo que ha generado una fuerte reacción mediática, especialmente por la implicación familiar y el perfil público del acusado.

Tras conocerse el escrito, Antonio Tejado ha acudido al juzgado para firmar como parte de las medidas cautelares impuestas desde que se le concedió la libertad provisional en mayo de 2024. Su actitud ha sido de absoluta indiferencia: cabeza alta, rostro impasible y sin pronunciar palabra antes los medios. Su reacción ha sido interpretada por algunos como una estrategia legal, mientras otros lo ven como una muestra de frialdad ante la gravedad de los hechos.

Por su parte, su madre, María José, ha atendido a las cámaras de 'El Programa de Ana Rosa' con serenidad,y ha dicho: «Confiamos plenamente en la justicia», ha declarado, dejando claro que sigue convencida de la inocencia de su hijo. La madre del acusado ha evitado entrar en detalles, pero su postura firme contrasta con el silencio que ha mantenido hasta ahora. Su aparición pública marca un punto de inflexión en el entorno familiar de Tejado, que hasta ahora se había mantenido al margen de las declaraciones.

Por su parte, el abogado de Antonio, Fernando Velo, ha mostrado su indignación por la filtración del escrito de acusación a la prensa antes de que llegara a su despacho. «Lamentablemente no puedo decir nada porque, una vez más, el escrito del Ministerio Fiscal ha estado antes publicado en los medios que en poder de la defensa», ha expresado con seriedad. Velo ha denunciado que este tipo de filtraciones «corroen la presunción de inocencia» y alimentan juicios paralelos que perjudican a todas las partes implicadas. «Es intolerable y nocivo para la Administración de Justicia», ha sentenciado, sin querer valorar el contenido del escrito ni adelantar si presentarán recurso.

Mientras tanto, María del Monte ha preferido no pronunciarse sobre la petición de la Fiscalía, que ha conocido a través de la prensa.

