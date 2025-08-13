Paz Padilla cierra sus establecimientos en Zahara de los Atunes El incendio en esta localidad gaditana también mantiene en alerta las viviendas de celebridades como Dani Martín e Imanol Arias

El Norte Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:16 Comenta Compartir

El fuego en la Sierra de la Plata, en Tarifa, ha progresado con rapidez debido a las intensas rachas de viento de levante, poniendo en riesgo zonas residenciales y turísticas próximas como Zahara de los Atunes y Atlanterra. En total, más de 2.000 personas han sido desalojadas entre viviendas, hoteles y playas para garantizar su seguridad, mientras los equipos de extinción despliegan todos sus recursos para controlar las llamas.

Uno de los famosos más perjudicados ante esta situación es Paz Padilla, quien, a través de sus redes sociales, anunció el cierre temporal de dos de sus principales negocios en la zona: la tienda 'No Ni Na' y el chiringuito 'El Trompeta'. El objetivo es proteger las instalaciones y buscar la seguridad de los empleados y clientes.

El fuego ha logrado situarse cerca de Atlanterra, una urbanización muy popular entre turistas, cuyo desalojo ha sido urgente. Las llamas han llegado a visibilizarse desde diversas playas como la de Bolonia, generando situaciones de emergencia y noches sin dormir para miles de veraneantes que se han refugiado en instalaciones públicas como colegios y parroquias habilitadas para acoger a los desalojados.

Nadie está ajeno a esta situación. Algunas celebridades con viviendas en la zona como Dani Martín, Imanol Arias, Pablo Carbonell o el Gran Wyoming han mostrado su preocupación, al igual que el chef José Andrés, quien expresó su preocupación ante la proximidad del fuego a algunas urbanizaciones y destacó la gran labor de los equipos de emergencias en esta crisis medioambiental.

Ampliar El chef José Andrés muestra una imagen del incendio. Instagram

La combinación de viento de hasta 50 kilómetros por hora, altas temperaturas y terreno escarpado ha dificultado los esfuerzos para controlar el incendio, que aún mantiene varios focos activos. Más de 200 profesionales y hasta 14 medios aéreos continúan trabajando sin descanso, mientras las autoridades insisten en la necesidad de prudencia y cooperación ciudadana para superar esta grave situación.