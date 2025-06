Morten Harket, líder de la banda A-ha, devela que padece Parkinson a sus 65 años

El Norte Jueves, 5 de junio 2025, 19:47 Comenta Compartir

La banda noruega A-ha emitía un comunicado en el que desvelaban que su líder, Morten Harket, ha sido diagnosticado con Parkinson. Con solo 65 años, el artista que interpretó la conocidísima canción 'Take on me' ha confesado que esta noticia ha cambiado por completo su futuro y su relación con la música. Esta noticia la han desvelado en un largo artículo escrito por Jan Omdahl, biógrafo del grupo, con algunas frases demoledoras.

«En los últimos años Morten Harket ha sido un hombre luchando contra su propio cuerpo», comienza el artículo. El cantante ha admitido que inicialmente quiso mantenerlo en privado: «No tengo problema aceptando el diagnóstico. Con el tiempo he aprendido de la actitud de mi padre de 94 años ante la rendición gradual del organismo: 'Uso lo que funciona'», ha expresado el vocalista del grupo.

«Había una parte de mí que quería revelarlo. Como decía, no era un problema, pero mi necesidad de paz y tranquilidad para trabajar es lo que me ha estado frenando», ha admitido Morten Harket. «Estoy haciendo lo posible para evitar que todo mi sistema empiece el declive. Es difícil el equilibrio entre tomar la medicación y gestionar sus efectos secundarios», ha añadido.

Morten Harket ha recurrido a lo mejores médicos y tecnología. Ha utilizado un método llamado estimulación cerebral profunda, una intervención quirúrgica que se realizó en junio de 2024 en el lado izquierdo del cerebro. En este proceso se implantan electrodos en el cerebro y se conectan a un neuroestimulador que funciona similar a un marcapasos. Gran parte de sus síntomas desaparecieron, por lo que en diciembre del mismo año realizó la misma intervención en el lado derecho.

Sin embargo, su voz ha cambiado desde el comienzo de la enfermedad. «Los problemas de mi voz son uno de los muchos aspectos de incertidumbre en lo que respecta a mi futuro creativo. No sé si puedo [seguir cantando]. No me apetece, y para mí es una señal. Tengo la mente abierta en cuanto a lo que creo que funcione, no espero conseguir control técnico total. La pregunta es si puedo expresarme con la voz. Tal y como están las cosas eso está descartado. Pero no sé si podré hacerlo en algún momento del futuro», ha añadido con rotundidad.

A-ha es una banda noruega que se formó en Oslo en 1982. Junto a Morten Harket, que actuaba como líder y vocalista, estaban Magne Furuholmen con el piano y Paul Waaktaar-Savoy con la guitarra. Además de su canción 'Take on me', publicada por primera vez en 1984, otros de sus temas son 'The Sun Always Shines on TV', 'You Are the One' o 'Crying in the Rain'. Se han separado en varias ocasiones y el cantante ha sacado dos discos en solitario, pero siempre vuelven a juntarse.

