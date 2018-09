Miguel Temprano pone a caldo a su ex, Cristina Tárrega Temprano con el resto de comensales de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition'. / Cuatro El paparazzi la llamó «mentirosa» y «lianta» durante la emisión de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', en Cuatro EL NORTE Jueves, 13 septiembre 2018, 11:59

Miguel Temprano se está convirtiendo en el gran protagonista de esta nueva edición de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition' con sus declaraciones. Tras hablar de las polémicas fotografías de Alessandro Lequio y Mar Flores, el paparazzi comentó unas de las etapas de su vida de las que más se arrepiente y que hace referencia a su relación sentimental con Cristina Tárrega.

Durante la velada, confesó que no le gusta hablar de su romance con la presentadora porque para su familia nunca ha sido plato de buen gusto escuchar lo mal que lo trató. «Es un tema que yo no lo tocaba por mi madre y por mi padre, porque les sienta muy mal», señalaba.

Pero lo cierto es que, a medida que iba pasando el tiempo y entre cerveza y cerveza, Temprano se soltó la lengua para ponerle verde a su ex. «Es muy mentirosa y fue una lianta» y recordó que acabaron muy mal, como lo ha ido demostrando con el paso de los años, por ejemplo, cuando Cristina fue portada de la revista '¡Qué me dices!' en 2013 tras haber sido pillada en topless. «¿Cómo puede dar lecciones para estar bella, tener buen cuerpo y hacer desaparecer la celulitis? ¿Cómo puede aconsejar lo que no consigue para ella misma? ¡Aplícate el cuento y luego convences!», comentó durante una entrevista con Kiko Hernández.