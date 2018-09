Manu Tenorio vuelve a subirse a los escenarios Manu Tenorio. / Instagram Ofreció su primer concierto tras el grave accidente doméstico el pasado 8 de septiembre en Marrackech EL NORTE Martes, 11 septiembre 2018, 12:51

Manu Tenorio se vuelve a subir a los escenarios después de sufrir un grave accidente doméstico en su casa y que le produjo importantes quemaduras.

El cantante andaluz recibió el alta médica el pasado 28 de agosto. Después de tener que suspender algunos de sus conciertos, ahora, por fin, ha regresado. Su primer concierto fue el pasado 8 de septiembre en Marrackech y le seguirán sus actuaciones en Zaragoza, Ciudad Real, Murcia, Barcelona y Málaga.

Tenorio no ha querido dejar de agradecer el apoyo que ha recibido por parte de todos sus seguidores y que le han dado las fuerzas necesarias para volver rápidamente a los escenarios. En una entrevista a la revista 'Hola!' confirmó estos agradecimientos: «Todo el cariño que he recibido en este momento tan crítico me ha motivado y me ha emocionado muchísimo. Me siento muy afortunado».