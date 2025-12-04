El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Lydia Lozano. Europa Press

Lydia Lozano habla en 'El tiempo justo' sobre el estado de salud de su marido

La familia de la colaboradora no le ha perdonado que hablase con los medios sobre la salud de su marido

El Norte

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:34

El estado de salud de Charlie, marido de Lydia Lozano, ha supuesto en las últimas semanas una fuente de preocupación para la periodista, que ha tenido que ausentarse en repetidas ocasiones de su puesto de trabajo en '¡De viernes!' para estar con él.

Lydia Lozano ha hablado con 'El tiempo justo', después de varias actualizaciones de la periodista. Según las últimas informaciones, Charlie está estable y se recupera favorablemente en planta en el hospital después de meses luchando con una infección.

Soraya Lázaro, reportera del programa, ha podido hablar con Lydia Lozano a las puertas de su casa y ha afirmado que se encuentra mejor: «¿Sabes lo que pasa? Que mi familia está enfadada de que cuente tantas cosas», explicaba la periodista ante el micrófono del programa.

«Me han dicho que ya, porque todo el mundo llama...», reconocía Lydia. Además, ha contado que la situación de su marido es complicada: «No sabemos qué es. Lo único que queremos es que no aparezca otra bacteria», explicaba ella.

Lydia Lozano ha agradecido la preocupación de los medios, pero le ha dicho a la reportera que no puede decirnos nada más: «No tengo más datos«. «Me ha dicho que vaya a trabajar que me va a venir muy bien. Él esta vigilado también por su familia», reconocía y contaba que su marido le animaba a ir a trabajar porque le conoce «muy bien».

Soraya Lázaro le ha preguntado sobre su relación y de cómo están ahora más unidos que nunca tras estos meses. Además, ha reconocido que nunca había pasado tanto tiempo con él: «Yo siempre he estado currando, y él currando. Cada uno haciendo su vida y nunca había pasado tanto tiempo con él», terminaba.

