Llamativa pérdida de peso de Amador Mohedano

Unas imágenes compartidas en redes sociales por Rosario Mohedano, en las que se le veía a Amador Mohedano visiblemente más delgado y desmejorado, activaban todas las alarmas acerca de su estado real. A raíz de las especulaciones por su llamativo cambio físico, el hermano de Rocío Jurado rompía su silencio en conversación con el colaborador de 'Vamos a ver' Omar Suárez y, con la espontaneidad que siempre le ha caracterizado, lanzaba un mensaje tranquilizador asegurando que «estoy bien, recuperándome poco a poco. Aquí hay todavía mucho tío en este cuerpo, como dice la canción de la Jurado».

«Después de que me dieran el alta tuve un problema con la circulación porque se me hincharon los pies de una forma que parecían las patas de un elefante... Y claro, yo tengo un tratamiento, unos medicamentos que me los tomo todos los días, 6 pastillas. Lo que pasa es que me tengo que ir recuperando», explicaba, reconociendo que aunque se ha quedado muy delgado, ssu recuperación va por buen camino y no hay motivos para la preocupación.

En la misma línea se ha pronunciado este domingo en varios audios enviados a Paloma Barrientos que la periodista ha revelado en el programa 'Fiesta', actualizando así su estado de salud una semana después de los preocupantes rumores acerca de una enfermedad grave que Amador insiste en negar: «Estoy mucho mejor, de ayer a hoy he notado una mejoría muy buena, aunque aún estoy muy débil. Todavía tengo que seguir con mis comiditas suaves y con mis ratitos de reposo, pero la verdad es que voy a mejor», ha reconocido positivo.

Como ha explicado la tertuliana, el exmarido de Rosa Benito habría perdido 12 kilos debido a que, durante su ingreso, le introdujeron un tubo nasogástrico para alimentarle que, además de dejarle tocada la voz y las cuerdas vocales, ha provocado que ingerir alimentos sólidos le provoque mucho dolor debido a lo irritada que tiene la zona. «Está tomando solo calditos, sopas y purés, por eso ha perdido tantísimo peso, porque él era de buen comer, él siempre ha sido de mojar pan», ha apuntado, revelando que esa -y no otra como se ha rumoreado- es la razón de su llamativa pérdida de peso.