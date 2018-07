Lara Álvarez y Edu Blanco muestran su amor en Instagram Lara Álvarez junto a Edu Blanco. / Instagram La pareja ha confirmado su relación en la red social EL NORTE Miércoles, 11 julio 2018, 13:20

Lara Álvarez siempre ha sido muy cauta a la hora de ofrecer datos sobre su vida privada en las redes sociales, una cualidad que parece no tener su novio Edu Blanco quien no ha podido evitar contar a sus seguidores que lleva saliendo ocho meses con la presentadora. El mensaje iba ilustrado por unas imágenes con las que agradece a la asturiana su cariño y compañía.

Eduardo ha publicado un total de diez instantáneas en las que la pareja aparece disfrutando de la playa, en coche, en la playa...y en todas ellas aparece con una deslumbrante sonrisa demostrando que están muy enamorado. Las imágenes iban acompañadas con el mensaje: «Laru Gracias por compartir conmigo estos ocho meses increíbles mágicos e inolvidables. Eres pura luz. Gracias totales».

Lara Álvarez conoció a Edu Blanco en el rodaje de 'Planeta Calleja' en el que la presentadora se convirtió en copiloto profesional de rally. Allí fue donde pudo surgir el amor, según recoge la revista 'Cuore'.