José Mota y Broncano mantienen un 'curioso' cruce de preguntas personales

José Mota parece haberle cogido gusto a imitar a David Broncano ya que lo hizco en su especial de Nochevieja en TVE y lo ha vuelto a hacer en la noche del miércoles 12 de febrero, cuando entró en el plató de 'La Revuelta' a presentar su nuevo programa en la cadena pública. 'José Mota No News' que ocupará el 'prime time' de los viernes junto a Patricia Conde, Santiago Segura y Florentino Fernández.

Mota se sinceró del «problema presupuestario» que enfrentaron en el especial del día 31 de diciembre. «Claro, no voy a llenar un teatro de gente. Eso cuesta mucho… Digo, pillo unas imágenes de Broncano de verdad. Te dejé llegar hasta el bombo y ya ahí corté, y era yo. Y como yo era más pequeño, aplasté la imagen, la estiré… Eso desde lejos no se nota. «Tú eres como yo, pero más elongado», aseguraba. En concreto, medía 1,67, como pudieron comprobar en 'La Revuelta' en directo.

José Mota y familia

El de Ciudad Real lleva casi 35 años en diversos formatos de RTVE, y sin embargo, reconoce que «se sabe poco de mi vida». Sin embargo, aceptaba batirse en un duelo 'behind the risas' de preguntas personales cada una más disparatada que la anterior. «Si hay preguntas difíciles, me voy», amenazó ente risas.

El cómico invitado habló de sus tres hijos, de 17, 11 y 9 años y de su mujer. «Son mi vida, mis niños y mi mujer. Es buena compañera de viaje. Estuvimos diez años de novios». Pero también se vio sorprendido con una batería de cuestiones distintas a las 'preguntas clásicas', como cuál fue su masturbación más triste, siguiendo con el ejemplo de la anécdota que contó Dani Rovira.

El invitado contraatacó queriendo averiguar si el presentador había tenido algún gatillazo. «Alguna vez. La última hará tres años. Me puse triste, pensé en un familiar», desvelaba el jienense.

En cuanto a la pregunta del dinero en el banco se convirtió en otra especie de batalla dialéctica. Mota interrogó al presentador sobre si recibía dinero negro. «En el camerino... 100 euros en billetes. Pedro Sánchez me da 50 euros a la semana», lo vacilaba Broncano. Este, por su parte, también iba al salseo con el tema monetario «¿Te pagaban más en Telecinco o en TVE?», inquiría «Era parecido... un poquito más Telecinco», revelaba el invitado.