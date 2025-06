Jeff Bezos, obligado a cambiar sus planes de boda en Venecia

El Norte Martes, 24 de junio 2025, 21:53 Comenta Compartir

Jeff Bezos, el magnate de Amazon, y su futura esposa Lauren Sánchez, imaginaban una boda de mil y una noches en Venecia: para ello, habían alquilado los cinco hoteles más lujosos de la ciudad y casi toda la flota de taxis de la laguna, al servicio de una fiesta por todo lo alto con invitados de postín, como DiCaprio, Jordan, Musk y algún Trump. Pero todos sus deseos parece que se han truncado, ya que un grupo de residentes (poco más de 50.000) se han coordinado en torno al comité 'No space for Bezos' (no hay espacio para Bezos) para protestar contra esta boda tan simbólica. La estrategia era tan pacífica como sencilla: tratar de obstaculizar simbólicamente la boda mediante acciones pacíficas como bloqueos de calles, canales cortados por barcas y kayaks, y hasta saltos en el agua en un ambiente de fiesta con música, según recoge el diario ABC.

La movilización pretendía dificultar el acceso al lugar de la fiesta final: la Scuola Grande della Misericordia, antigua sede de una confraternidad que se usaba para todo tipo de eventos y que desde hace un tiempo gestiona el alcalde de la ciudad, Luigi Brugnaro, para fiestas privadas.

Hace días la Torre de la isla de San Giorgio Maggiore apareció con una enorme pancarta con el nombre de Bezos tachado y esta mañana un grupo de activistas de Greenpeace Italia y Everyone Hates Elon desplegaron otra con el lema en inglés: «Si puedes alquilar Venecia para tu boda, puedes pagar más impuestos».

Primera victoria

La primera victoria fue averiguar las fechas reales de la boda (26-28 de junio, frente a las anunciadas 24- 26), porque en la laguna todo se sabe si uno tiene sus fuentes. Y la segunda ha sido mayor, porque Bezos ha decidido un doble cambio de programa: primero, no llegará a Venecia el superyate 'Koru' del magnate ni su escolta de apoyo 'Abeona', que tenían reservado puesto de atraque en primera línea pero que se podían ser blanco fácil para acciones de protesta.

La otra supone irse con la música a otra parte: así, la fiesta final se desplaza al Arsenal de Venecia, un lugar igualmente espectacular que permite una mayor posibilidad de aislamiento, privacidad y seguridad de un evento que ya constituye materia de orden público.

Venecia, en alquiler

No es la primera vez —ni mucho menos— que un famoso decide dar el «Sí, quiero» entre los canales, pero las cosas se han salido de madre en esta ocasión: no se puede alquilar toda Venecia con un gesto tan prepotente. No se puede, porque parece la puntilla contra una ciudad que ya sufre como ninguna otra el problema del turismo de masa.

Así, las protestas contra el matrimonio Bezos-Sánchez tienen realmente una doble naturaleza: son un ataque directo contra la figura del millonario, que con Amazon representa un sistema capitalista desaforado y es uno de los partidarios de Trump en su segundo mandato. Sí, ha donado un millón a tres instituciones (Consorcio Corila, la oficina local de la UNESCO y la Venice International University) que trabajan sobre la preservación de Venecia, pero parece 'peccata minuta' para el coste de la boda (unos 16 millones) y su fortuna.