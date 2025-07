Irene Junquera vuelve a 'Zapeando', ocho años después de su salida

El Norte Viernes, 4 de julio 2025, 14:10 Comenta Compartir

'Zapeando' comienza su tradicional rotación de colaboradores, con algunos cambios en su plantilla. Este jueves, Dani Mateo ha anunciado el regreso al programa de La Sexta de Irene Junquera. La periodista deportiva formó parte del equipo durante la etapa de Frank Blanco al frente del programa, hasta que en 2017 decidió pasarse a Mediaset para copresentar 'All you need is love... o no' en Telecinco. Desde entonces, ha presentado 'Safari: a la caza de la tele', también participó en 'GH VIP' y fue reportera en 'Caiga quien caiga'. En la actualidad colabora en El Desmarque.

Irene, tras ser presentada por Dani Mateo junto a los colaboradores del día, Nacho García, Mónica Cruz e Iñaki Urrutia quien ha comentado, para romper el hielo: «Últimamente, cada vez que vengo hay alguien nuevo a mi lado, no estoy tranquilo», ha bromeado.

Junquera ha respondido con ironía: «Si lo piensas, no soy tan nueva». El intercambio ha seguido con el característico estilo del programa, cuando Dani Mateo ha comentado entre risas que Iñaki «es como los niños, cuando hay niños se pone tonto», mientras preguntaba si ya se conocían. «No conozco de nada a esta persona», ha respondido él con sorna. «Yo le conozco más de lo que me gustaría», ha subrayado Junquera, levantando las carcajadas en la mesa.