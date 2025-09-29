Garbiñe Muguruza anuncia que espera a su primer hijo La tenista ha compartido una fotografía en las redes sociales luciendo embarazo junto con el comentario: «Familia»

El Norte Lunes, 29 de septiembre 2025, 10:46

Garbiñe Muguruza acaba de anunciar que espera su primer hijo, fruto de su relación con su marido, Arthur Borges, con quien reside en Ginebra, Suiza, y con quien contrajo matrimonio apenas un año.

«Familia», ha escrito la extenista en sus redes para anunciar la feliz noticia. Junto a esa palabra, una fotografía en la que aparece en traje de baño luciendo las primeras curvas propias del embarazo.

Antes de su boda, en abril del 2024, la hispanovenezolana hizo oficial su retirada del tenis profesional, donde alcanzó las cotas más altas jamás soñadas. Exnumero uno del mundo del tenis femenino, actualmente directora de las Finales WTA, fue ganadora de Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017 y de unas Finales WTA, en el 2021.