Emma Ozores se despide de su tío Mariano con un emotivo mensaje

La familia Ozores, una de las sagas artísticas más importantes de nuestro país, no está pasando por su mejores momentos, tras el fallecimiento del director y guionista Mariano Ozores a los 98 años en su domicilio de Madrid por causas naturales.

Una de las primeras en acudir al Tanatorio de La Paz para darle su último adiós ha sido su sobrina Emma Ozores -hija del recordado actor Antonio Ozores, fallecido en 2010-, que tras fundirse en un emocionante abrazo con su prima Teresa Ozores a las puertas del velatorio ha querido dedicar ante las cámaras unas emotivas palabras a su tío.

«Lógicamente estamos muy afectados, pero también hay que pensar que 98 años son muchos, y bueno, que no ha sufrido. También quería decirlo para la gente que le haya tenido mucho cariño, pues que sepa que no ha sufrido y que nos lo hemos encontrado por la mañana en la cama y tranquilito, y ya está, ya se había ido», ha explicado.

A pesar de ser un día complicado, la actriz ha querido agradecer «a todo su público que le ha hecho muy feliz, porque siempre ha acudido a todos los trabajos que él ha hecho con tantísimo éxito». «Y eso es lo que se lleva también, el cariño de la gente, que creo que es lo más importante en estos momentos, lo que te puedes llevar en el alma, no lo que dejas material, sino lo que te enriquece como persona. Entonces él ha podido hacer felices a mucha gente, y doy las gracias desde aquí a toda esa gente y también a vosotros, porque siempre habéis apoyado, me voy a emocionar, pero siempre habéis apoyado su trabajo y el de mi familia, muchas gracias, de verdad», ha destacado con emotividad.

«Lo vamos a recordar como una muy buena persona, porque sobre todo eso creo que es lo más importante, que él ha dejado ese legado de ser humano honesto y buena gente, además de todo su trayectoria personal. Me quedo con eso, con ser tan buena persona como él era, y todo lo que hemos aprendido de su forma de ser», ha asegurado resaltando la faceta humana de su tío.

Un gran director

Como ha rememorado emocionada, «yo trabajé con mi tío en algunas películas, así, algunos papelitos, y claro, me pareció tan impresionante verle trabajar, porque yo he trabajado con muchos directores conocidos, pero lo que sabía él era increíble, o sea, te daba todas las herramientas para que tu trabajo saliera lo mejor posible. Lo tenía todo clarísimo, y un ser increíble, en el trabajo era espectacular, pues que luego como persona, no sé si todavía era más».

«Entonces, de verdad, se unían tantas cosas que el listón nos lo ha dejado súper alto. Ahora creo que nos cae como el legado, ¿no?, porque como realmente era el que quedaba, pues, sientes el peso del legado que no había sentido en mi vida, ¿no?, es como cuando alguien tiene una mercería y se va y te deja la mercería a la familia, pues ahora, entonces, bueno, no se puede superar todo lo que hizo él y sus hermanos, y todo lo que, bueno, pues eso, toda la felicidad que dio a la gente, así que me quedo con todo eso, y doy las gracias de parte de él también por tanto cariño que ha recibido» ha expresado.

Emma abandonaba el tanatorio a última hora de la tarde para descansar unas horas y, de nuevo, se quedaba con que Mariano «ha tenido una vida bonita, y bueno, pues ya eran muchos años y es que esto es así, desgraciadamente. Pero bueno, ha hecho feliz a mucha gente con su trabajo y a nosotros también, porque ha sido un ser maravilloso y todo el mundo que ha trabajado con él habla muy bien. Era una persona extraordinaria».

