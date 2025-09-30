Detienen al hermano de Morad tras acuchillar presuntamente a 3 menores

El Norte Martes, 30 de septiembre 2025, 11:15 Comenta Compartir

Agentes de la Guàrdia Urbana de la localidad de Molins del Rei, en Barcelona, detuvieron en la madrugada del sábado a un menor de edad por haber acuchillado presuntamente a tres jóvenes, también menores, en la zona de la plaza de la Estació, en el trascurso de una fiesta.

Según han confirmado fuentes policiales al diario digital Elcaso, el arrestado es el hermano, del conocido rapero Morad, que también cuenta con varios problemas judiciales.

Los hechos ocurrieron pasadas las dos de la madrugada y según informa Crónica Global, el hermano del rapero y otro agresor atacaron con un cuchillo a tres menores, provocándoles heridas en el rostro. A raíz de las lesiones, fueron trasladados al Hospital Sant Joan de Déu. Las autoridades, según el citado medio, explicaron que no existió ningún tipo de provocación previa y que la agresión se produjo presuntamente «por diversión». Uno de los acuchillados sufrió el desprendimiento de una parte de la mejilla. Siguiendo las informaciones de este diario, el hermano de Morad formaba parte de un grupo compuesto por unas seis personas que acudieron a las fiestas de Molins de Rei buscando conflicto.