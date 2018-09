David Bisbal defiende a su mujer ante el ataque de Elena Tablada David Bisbal. / Instagram El triunfito ha querido zanjar el encontronazo entre Rosanna Zanetti y la diseñadora por una fotografía en la que aparece su hija Ella EL NORTE Lunes, 3 septiembre 2018, 13:07

David Bisbal ha querido disfrutar de la feria de Málaga, aunque lo que él no pensaba era que eso le iba a suponer una fuerte polémica con su expareja. En una imagen publicada en las redes sociales por su actual mujer, Rosanna Zanetti, se la veía a ésta vestida con el traje de sevillana, al igual que Ella, la hija que tienen en común el cantante almeriense y Elena Tablada.

Según la tradición, solamente madres e hijas pueden vestirse de la misma manera, de ahí que Rossanna recibiera muchas críticas y entre ellas las de la cuenta oficial de Etna by Elena Tablada, la marca de ropa de la diseñadora: «¿Ella te ha pedido que le hagas el vestido estampado tuyo desde hace tres años? ¿Ella también te pidió que subieras la foto con ella? Ella es una niña feliz siempre».

Tablada se quiso disculpar de estas palabras diciendo que lo había escrito su community manager pensado que lo estaba haciendo desde su cuenta personal y aseguró que ella «está al margen de todo esto y que jamás entraría al trapo y menos por redes sociales». A pesar de ello, quiso lanzar un mensajito: «Esto se podría haber evitado, porque ahora hay una menor en medio, que resulta ser mi hija», dijo la diseñadora durante una intervención en 'El programa de verano', según recoge el portal 'Bekia'.

Más tarde quiso suavizar su mensaje y escribió: «Con el tiempo me he dado cuenta de que es más fácil juzgar, ¡pero muy difícil ser juzgado! (...) Tratemos de no ver solo las cosas malas en cada acción. (...) ¡No hay que ver maldad donde hay AMOR!».

David Bisbal, en un principio, se mantuvo al margen de los comentarios, pero al final acabó por expresar su opinión. El almeriense seleccionó una fotografía de Elena Tablada del 31 de julio en la que sale su ya marido, Javier Ungría, junto a la pequeña Ella vestidos con camisa y mono (respectivamente) con el mismo estampado de piñas. «A mí en cambio, me encantan las imágenes que compartís Javi y tú en vuestros perfiles (donde se cuida su intimidad) Ella es muy afortunada porque no tiene 1, sino 2 familias que la quieren mucho. Me hace feliz ver a mi hija feliz», decía Bisbal.