Cayetana Guillén Cuervo. Europa Press

Cayetana Guillén Cuervo reacciona a la vuelta de Amaia Montero a 'La Oreja de Van Gogh'

La presentadora al ser preguntada por los medios de comunicación se ha limitado a decir: «Amor, no voy a hablar»

El Norte

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:49

Cayetana Guillén Cuervo ha preferido mantenerse al margen sobre el anuncio de la vuelta del mítico grupo de 'La Oreja de Van Gogh' con su vocalista Amaia Montero y sobre todo, desde la última metedura de pata que tuvo hace meses cuando anunció por descuido que su íntima amiga Amaia, iba a volver a los escenarios.

«Amor, no voy a hablar», se limitaba a dejar muy claro ante las cámaras de Europa Press la actriz en su regreso a Madrid. Cayetana, que ha disfrutado de unos días de desconexión en Ibiza junto a su marido Omar Ayyashi, llegaba al aeropuerto de Barajas intentando pasar desapercibida entre el resto de viajeros. Con un gorro en color blanco con el que ocultó parte de su rostro, la actriz insistía en el silencio a pesar de las preguntas de la prensa que le invitaban a comentar el esperado regreso de Amaia Montero a la banda de la que salió en 2007.

Intentando alejarse de la polémica y dejando que sean los protagonistas los que hablen en esta ocasión, Cayetana evitaba repetir el descuido que tuvo hace meses cuando ella misma anunció ante las cámaras que una de sus mejores amigas, Amaia, iba a regresar a los escenarios cuando tanto ella como la banda lo han intentando mantener en secreto durante todos estos meses.

