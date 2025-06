Beatriz Uriarte, abogada de la familia de Edwin Arrieta, y el paparazzi Jordi Martín nueva pareja

El Norte Jueves, 26 de junio 2025, 11:20 Comenta Compartir

Beatriz Uriarte ha pasado en año y medio del anonimato a ser una de las abogadas más mediáticas de España, tras ponerse al frente de la defensa de la familia de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano asesinado por Daniel Sancho. De hecho, es contertulia en diferentes espacios televisivos, como 'TardeAR' y 'El programa de Ana Rosa', donde ha podido relacionarse con muchos rostros televisivos.

Es una habitual en los eventos relacionados con el mundo de la televisión. En uno de ellos conoció al hermano de Sofía Suescun, Cristian Suescun, con quien mantuvo una relación que no duró mucho, pero sí lo suficiente para que se les fotografiara juntos. Poco después se supo que comenzó otra relación con Anuar Beno, hermano de Asraf Beno y, por tanto, cuñado de Isa Pantoja. También se les fotografió juntos, incluso besándose. Sobre su relación comentó Anuar: «Sí, la verdad es que estoy muy ilusionado. Me ha devuelto la ilusión, estoy muy contento y con ganas de verla más».

Sin embargo, esta historia también llegó a su fin, ya que la letrada parece haber iniciado una nueva relación con un personaje también muy conocido. Se trata del paparazzi Jordi Martín, con quien, según cuentan, lleva viéndose un par de meses. Desayunos juntos, escapadas, cenas con amigos y ramos de flores decoran este curioso noviazgo. Beatriz se ha rendido al fotógrafo, o viceversa. Jordi ahora también es reportero en un programa del canal Univisión, de la televisión de Miami. De hecho, actualmente se encuentra en Venecia cubriendo la boda de Jeff Bezos, dueño de Amazon, con Lauren Sánchez.

Una vez conocida la relación, es fácil encontrar en sus redes sociales los corazones que se dedican y los mensajes en los que comparten lo felices e ilusionados que están. Beatriz no es la primera relación que Jordi Martín mantiene con alguien del mundo televisivo. Ya estuvo con la periodista Alexia Rivas, quien no tiene precisamente buenos recuerdos de él, según declaró en Viernes Deluxe: «Jordi Martín tiene una orden de alejamiento por el Juzgado de Violencia de Género. No se puede acercar a mí a menos de medio kilómetro», confesaba. Además, añadía: «Esta persona ha estado acosándome y amenazándome durante dos años».