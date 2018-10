Aramís Fuster logra sacar de sus casillas a Jorge Javier Vázquez Aramis Fuster. / Telecinco El presentador llegó a gritarle a la pitonista: «Tú eres una exconcursante y no nos interesa tu opinión. Estás aquí de figurante...» EL NORTE Viernes, 19 octubre 2018, 17:28

El pasado jueves se emitió una nueva gala de 'Gran Hermano VIP' en el que se dio el nombre de un nueva expulsada que fue Techi. Pero la gala tuvo bastante más que la eliminación de la ex de Kiko Rivera.

Se pudo ver a Makoke como criticaba a su exmarido Kiko Matamoros, diciendo que le «ha hecho cosas que no me esperaba. Me he dado cuenta de que no es imprescindible en mi vida». «Ni ella en la mía», contestó un despechado Kiko.

Más tarde, Jorge Javier contactó con la casa para ver a una desolada Aurah que comentaba: «Todo lo que vaya a sacar del concurso va a ser para mi hijo, para seguir luchando. Estoy las 24 horas pendiente de mi hijo, no puedo descansar porque hay que estar siempre pendiente de él». Esa preocupación se la hizo saber al presentador para que le dijera que su hijo estaba bien y Jorge Javier la tranquilizó y la deseo suerte y ánimos.

En el momento en el que Techi llegó al plató comenzó una discusión con su examiga Isa Pantoja, en el que se intercambiaron reproches. Entre tanto, Aramís Fuster quería tener su parte de protagonismo en la noche y no dejaba de interrumpir, poniendo nervioso al propio Jorge Javier hasta que éste explotó y le gritó: «Tú eres una exconcursante y no nos interesa tu opinión. Estás aquí de figurante...¡Estoy hablando yo!».

La gala concluyó con los nuevos nominados que serán Koala, Verdeliss y Miriam, además de Darek, que fue elegido por Ángel Garó utilizando su privilegio en las nominaciones.