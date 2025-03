Ana Obregón recuerda la pérdida de su hijo Álex Lequio y la llegada de Anita

El Norte Viernes, 21 de marzo 2025, 12:38 Comenta Compartir

Ana Obregón acudía al programa de entrevistas de Cruz Sánchez de Lara en Mitele Plus para dar un repaso a su vida, hasta la llegada de Anita: «Valiente es una madre que tiene que enviar a su hijo al cielo y desde el corazón y desde todo. ¿Qué hay más bonito que la maternidad? Yo venía de vivir tres años en el infierno, en la oscuridad más profundad que te puedas imaginar, como cualquier madre que pierde a su hijo», comenzaba diciendo.

«Entonces aparte de que no lo sabía nadie, solo mis dos hermanas, mis hermanos varones no lo sabían y lo sabía Alessandro Lequio. Ese momento del hospital no te lo puedo contar, lo tengo grabado, es para mí, nadie lo ha visto, la cogí en brazos, se me quedó mirando y eran los ojos de Álex. Era la cosa más bonita del mundo y no me acuerdo de nada porque lloraba. Quería cumplir el último deseo de mi hijo, ante notario, en el hospital, fue lo último que escribió», explicaba sobre la decisión de traer al mundo por gestación subrogada a Anita.

En cuanto a las críticas que recibió por la decisión de ser madre-abuela de Anita, Ana Obregón es muy clara al respecto: «Mis hermanos se emocionaron al ver a Anita, como se debería emocionar cualquier persona que tenga corazón, pero hay muchas personas que no tienen corazón. A mí me sobra corazón. Que critiquen, peor para ellos. Les mando amor. A mí las críticas me hacen cosquillas. Cuando has vivido tempestades, ves llover y lo que haces es sonreír. Dicho vulgarmente 'me la pela'. Robert De Niro es padre a los 80 y de maravilla. Richard Gere es padre a los 70 y pico y fenomenal. El machismo existe y seguirá existiendo, pero no es mi problema».

Los momentos más duros

La presentadora ha hablado desde el corazón y muy emocionada sobre todo lo vivido con su hijo: «Tomo la decisión de tener a Anita en el momento que Álex fallece. En el momento que me dijeron que ya no había nada que hacer, me dieron 48 horas. Es que tenía 27 años. En ese momento yo no quise dejarle, me quedé, cuando ya se fue me quedé a su ladito hasta que se lo tenían que llevar», decía rota. Además, ha explicado cómo fue el duro golpe de enterarse que estaba enfermo, que padecía Sarcoma de Edwing:

«Esto fue que él no se sentía bien y fue en el hospital que creíamos que no era nada. A las tres de la mañana, el padre estaba conmigo y viene el médico y dice que me siente y me dijo que tenía un tumor de 10 centímetros. En la lucha, lo primero que dije a todos incluidos a mis hermanos, fue prohibido llorar. No hay otra. A mí mi hijo no me ha visto ni una lágrima».

Su estancia en Nueva York fue tremendamente dolorosa: «Nos fuimos a Nueva York a hacer el tratamiento y doy gracias por haber trabajado toda mi vida y tener dinero pero es que si yo no hubiera tenido dinero yo me hubiera hasta prostituido. Yo hubiera vendido mi casa, el coche, lo que fuera. Allí estuvimos ocho meses, Álex y yo juntos mano a mano. No volveré en mi vida a Nueva York. Fue muy duro. Teníamos diez horas de quimio todos los días. Por eso te digo, ¿tú te crees que después de todo esto me va a afectar? ¿Qué más daño puede hacer a una madre que ver sufrir a un hijo? Que me hubiera pasado a mí un millón de veces lo que le pasó a él. No entiendo por qué no gusta lo de la lucha porque es una puñetera lucha. Es horrible. Lo defiendo porque lo he vivido. Es una lucha».

El dolor de Ana Obregón

En esta entrevista, la artista ha relatado cómo llegó a planear la manera de suicidarse cuando su hijo murió: «Están ahí. El ser humano es energía y la energía no muere, la energía se transforma y nos están mandando señales continuamente. Hay que creer para ver, porque si crees, ves. Lo que pasa es que es un asco porque te gustaría abrazar a tu hijo, te gustaría que viviera toda la vida que él quería tener. No se supera. Se acepta que no lo vas a aceptar y que no lo vas a superar. No lo puedes superar nunca. Y estoy absolutamente en contra del suicidio porque siempre tiene que haber un motivo para seguir aquí, pero yo lo tenía muy claro».

«Estábamos en Barcelona, había cogido un apartamento en el que no dormía porque dormía en el hospital con él, era el tercer piso y yo lo pensé todo y dije 'desde el tercero no me voy, tiene que ser más alto y me cambié al séptimo' dos semanas antes. Lo tenía súper estudiado. De hecho, mis hermanas estaban muy asustadas porque un día se lo dije y no se separaron de mí. Yo lo iba a hacer, me iba a tirar, pero en ese momento llamó a la puerta Alessandro y me dijo 'acuérdate lo que nos ha pedido Álex'. Cuando alguien se quiera suicidar que piensen que siempre hay algo y ese algo para mí ha sido Anita», decía emocionada.

Anita, su salvación

Durante la entrevista ha hablado de su hija-nieta, quien le ha devuelto la ilusión y la felicidad tras los momentos más duros: «Anita es clavada a su papá. Su forma de ser, es alegre, divertida pero me han pasado con ella cosas increíbles. Me regalaron una almohada con una foto de Álex y al nacer Anita, con 9 meses, coge la almohada, le dije que era papá y no se ha separado de la almohada. Duerme abrazada a la almohada y la lleva por la casa».

En cuanto a la habitación de Álex Lequio, Ana Obregón es clara: «Yo no he sido capaz todavía y no lo voy a hacer porque Álex está presente, entonces tiene su habitación tal cual. Es más, si vas a mi casa, antes de irnos a la etapa de hospitales, él dejó su chaqueta en el sofá y ahí está, no la he tocado y Anita lo sabe, eso no se toca. Su cuarto está igual todo. De hecho, Anita no tenía cuarto, hasta ahora que he hecho una reforma, pero Anita y yo dormimos en el cuarto de su papá. No puedo. Lo siento, no lo voy a hacer».

Además, en cuanto a cómo afrontará la manera de contarle a Anita quién es ella y quién fue su padre, lo tiene claro: «Me llama mami y qué le digo ¿que no soy su madre? ¿a un bebé? Esto será difícil pero Anita lo entenderá y la historia se repite. Cuando mi madre nació, su madre murió en el parto, entonces nunca conoció a su madre y la crió su abuela y ella la llamaba mamá. Cuando hizo la comunión fue su abuela y le dijo 'no soy tu mamá, soy tu abuela' y mi madre le dijo 'gracias mamá yaya'. La historia se repite».

Si tiene algo claro Ana Obregón es que a su hijo nunca le va a olvidar nadie: «Yo cada aniversario, su cumpleaños, ahí están las redes. Él no quería que nadie le olvidara. Mi cumple es el 18 de marzo. El día 19 es el Día del Padre y Anita nació por la mañana que todavía aquí era el Día del Padre. Se adelantó. La vida está llena de señales, lo que pasa que no las vemos. La primera palabra que ha dicho Anita ha sido papá».