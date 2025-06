Ana Boyer y Fernando Verdasco toman una decisión tras los bombardeos en Doha, donde residen La hija de Isabel Preysler y su marido mantienen la calma y afirma que no contemplan una mudanza, por ahora

El Norte Miércoles, 25 de junio 2025, 12:39

Ana Boyer y Fernando Verdasco se enteraron este lunes, en Ibiza, de los ataques de Irán contra una base militar en Doha, la ciudad en la que residen desde hace más de 10 años. Por el momento, la hija de Isabel Preysler y su marido mantienen la calma de momento y afirma que no contemplan una mudanza, por ahora.

«Nuestros planes no han cambiado. Regresamos a Qatar a finales de agosto porque los niños empiezan el colegio». Así lo confirma la propia Ana a la revista Hola. Eso sí, tanto ella como Fernando Verdasco son conscientes de que la situación entre Irán y Estados Unidos es tensa y saben que si no se resuelve de manera pacífica, tendrían que barajar otras opciones. Por ejemplo, abandonar su residencia en Doha e instalarse temporalmente en Madrid, donde residen las familias de ambos. De hecho, es habitual ver a Boyer y Verdasco en la capital a pesar de que no tienen casa propia y se alojan en el domicilio de Preysler, en Puerta de Hierro, siempre que vienen.

Por el momento, ni siquiera pueden regresar a Doha, ya que las compañías de vuelos comerciales han cancelado todos los trayectos desde la Península a Qatar y viceversa. De momento, Boyer y Verdasco continúan con sus vacaciones en la isla de Ibiza, donde aterrizaron hace unos días junto a sus tres hijos, Miguel (6 años) y Mateo (4) y Martín (1).