Amaia Montero. Instagram

Amaia Montero vuelve a causar furor entre sus fans

La cantante publica una fotografía sensual en Instagram que ya acumula 30.000 'me gusta'

El Norte

Martes, 12 de agosto 2025, 11:29

Amaia Montero ha dejado el pasado atrás. Si hace algo más de un año se volvía a subir a un escenario en el Santiago Bernabéu, en esa ocasión invitada por Karol G, con la que interpretó el clásico de La Oreja de Van Gogh 'Rosas', ahora ha querido compartir con sus fans una imagen que demuestra su estado actual.

Montero, ausente en las redes sociales, ha llamado la atención con su última publicación en Instagram, que ha sido bien recibida entre su millón de seguidores y ya acumula, según Informativos Telecinco, más de 30.000 'me gusta'.

En ella, Amaia muestra su parte más sensual, sin ropa, en la cama y tapándose con las sábanas. Junto a la fotografía, la artista ha escrito 'No problem'. La publicación ha recibido multitud de comentarios y muestras de apoyo por parte de sus fans: «Nuestra reina del pop» o «Nuestra Ave Fénix» son algunas de las palabras que sus seguidores han brindado a la artista.

Hay que recordar que, en diciembre de 2024, Amaia anunció su regreso oficial a la música a través de Instagram, con una fotografía en blanco y negro y un mensaje cargado de esperanza: «Desde esta ventana te puedo ver... este 2025 vuelvo a la música». Pero todo cambió el pasado mes de abril, cuando la actriz Cayetana Guillén Cuervo afirmó -sin querer- que Amaia volvería al grupo La Oreja de Van Gogh. Un lapsus que haría que su relación con la artista cambiaria para siempre, dejando de seguirse incluso en las redes.

Desde entonces, Amaia se ha vuelto más discreta. Apenas sube contenido a sus cuentas oficiales ni se deja ver. Se encuentra en pleno progreso emocional y con la mirada en nuevos proyectos. Aunque aún no ha confirmado disco ni gira, sí ha asegurado que su vuelta será «relativamente pronto» y que su intención es retomar su música lo antes posible.

