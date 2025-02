Aitana Sánchez Gijón desvela el 'mísero' regalo que le hizo Richard Gere

El Norte Miércoles, 5 de febrero 2025, 13:37 Comenta Compartir

Aitana Sánchez Gijón acudía este martes, 4 de febrero, a 'La Revuelta', días previos a recibir el Goya de Honor 2025. La actriz ha hablado, entre otras cosas, del gran 'crush' de su vida, que no es otro que el actor Richard Gere que recibirá curiosamente este año el Goya Internacional.

La actriz no dudó en contar que cuando tenía 16 años iba de manera compulsiva a ver sus películas con su amiga Almudena. Y cuatro años después, justo después de haber rodado 'Bajarse al moro', coincidió en la sala de doblaje con Antonio Banderas sabiendo que había salido de fiesta con Gere que andaba por Madrid en ese momento. «De repente, me llama mi agente al teléfono y me dice, ¿estás sentada? No. Pues siéntate. ¡Richard Gere te quiere conocer! Está aquí porque están buscando actrices para un proyecto, una peli, alguien le ha enseñado tu foto, le han hablado de ti y te quiere conocer», contaba.

La historia lo tiene todo para ser legendaria. Richard Gere en su prime. Te dicen que tu absoluto ídolo está en tu ciudad. Que te quiere conocer. Historión hasta que cuenta lo que le regaló, que...😒🥝 #LaRevuelta pic.twitter.com/U7TLDrQ84V — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 4, 2025

Y al día siguiente que se fue a conocerle a su hotel, nada más y nada menos que el Ritz. «Subí a la habitación y estuve charlando una hora entera con él mientras él desayunaba y preparaba su maleta porque se iba a Los Ángeles», relataba.

Confesaba que la había invitado a desayunar, «pero yo estaba tan atacada de los nervios por estar con el amor de mi vida a solas en la habitación». Confesaba que le había reconocido que le gustaba y que tenía posters suyos por todos lados.

El regalo de Richard Gere

«Al final, me regaló un kiwi», desvelaba. Regalo que a David Broncano le parecía un poco mísero, teniendo en cuenta su estatus y encima, ni siquiera era amarillo. «Desde entonces desayuno kiwis todas las mañanas de mi vida», reconocía.

Años después volvieron a coincidir cuando ella le entregó el Premio Donostia en 2017 en el Festival de Cine de San Sebastián. Esa noche fueron varios a cenar y ella le recordó su historia del kiwi, «e hizo como que se acordaba».

Ahora volverán a coincidir en la gala de los Goya que se celebrará en Granada.

En cuanto a las preguntas clásicas de 'La Revuelta', Aitana confesó que de dinero lo suficiente para vivir poco más de un año sin trabajar y relaciones sexuales en el último mes, 45 puntos.