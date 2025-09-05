El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un bloque de viviendas en construcción en Bilbao. A. Gómez

La falta de vivienda se agrava y explica hasta el 40% de la imparable escalada de los precios

El coste de las casas se elevará otro 10% este año ante el déficit de más de 750.000 viviendas, según un informe de Caixabank Research

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 07:10

El mercado de la vivienda está en plena fase expansiva. Los elevados precios -en máximos desde 2010 descontando la inflación, justo en el estallido de ... la burbuja inmobiliaria- no están frenando la demanda, que suma 700.000 compraventas en el último año, un 20% más. El informe Sectorial Inmobiliario de CaixaBank Research publicado este viernes explica que la mejora de las condiciones de financiación, el aumento de poder adquisitivo de los hogares por el buen comportamiento del mercado laboral y un crecimiento demográfico sostenido -tanto por los flujos migratorios como por los nuevos tipos de familias- está detrás de este fenómeno, que se agudiza por la falta de oferta. Por ello, los expertos advierten de la necesidad de acerar la construcción de vivienda asequible para que el mercado se reequilibre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El hombre que ha quemado a su expareja había salido de prisión y estaba desterrado de Palencia
  2. 2

    Cae la banda del BMW tras una noche de asaltos, entre ellos en Arzuaga
  3. 3

    Buscan al hombre que ha quemado a su expareja en Cuéllar dentro de un coche
  4. 4

    Un cadáver, cocaína y disparos con una escopeta en un bar de Castrillo-Tejeriego
  5. 5 Una nueva tienda en Vallsur ofrecerá marcas internacionales desde octubre
  6. 6 El subdelegado del Gobierno advierte: «Las sanciones por alterar la contrarreloj de la Vuelta pueden arruinar a familias»
  7. 7 El modelo e influencer Yago Campos aparece sin vida en un hotel de lujo de Mykonos
  8. 8

    Tres caballos corneados en un peligroso encierro en Medina del Campo
  9. 9

    Rescatan a una mujer inconsciente en Cuéllar tras incendiarse su coche
  10. 10

    El corredor de Poniente y los aparcamientos de la Plaza Mayor y Moreras se cerrarán por las tardes de fiestas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La falta de vivienda se agrava y explica hasta el 40% de la imparable escalada de los precios

La falta de vivienda se agrava y explica hasta el 40% de la imparable escalada de los precios