Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%

La subida salarial del 11% que ofrece el Gobierno a los funcionarios para los próximos cuatro años implicará que los más de 3,5 millones ... de trabajadores públicos ganen unos 4.600 euros más en 2028. Concretamente, el sueldo medio para un funcionario escalará hasta los 44.536 brutos al año, que, repartidos en las catorce pagas tradicionales, se traducirá en una nómina mensual de 3.181 euros. Son 328 euros más cada mes (sin descontar impuestos ni cotizaciones, eso sí), puesto que en la actualidad el salario medio de un trabajador público con un contrato a jornada completa se sitúa en 2.853 euros, 39.943 euros brutos al año, según se extrae de la estadística de salarios de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publicó hace apenas diez días el INE con datos de 2024, pero que son los mismos para 2025 puesto que este año tienen sus sueldos congelados a la espera de que se alcance un acuerdo.

El Gobierno defendió este martes esta subida del 11% ­–que se trataría de un aumento real del 11,5% si se tienen en cuenta los ajustes derivados del deslizamiento de tablas salariales– para evitar una nueva pérdida de poder adquisitivo del colectivo, puesto que, a su juicio, esta oferta se ha realizado teniendo en cuenta la evolución de la inflación de este año y de los tres siguientes.

«El Gobierno es coherente. El Gobierno siempre ha practicado el diálogo social, siempre ha llegado a acuerdos con los sindicatos», aseguró el ministro de Función Pública, Óscar López, en una entrevista en Antena 3, en la que descartó que esta alza, que algunos consideran que es más elevada que la senda prevista de los precios, sea consecuencia del calendario electoral que se inicia ahora, más teniendo en cuenta que López será el rival de Isabel Díaz Ayuso en la batalla por la Comunidad de Madrid. «Estamos hablando de que los funcionarios no pierdan poder adquisitivo, estamos hablando de la inflación para estos cuatro años», recalcó.

Dura y larga negociación

Estas declaraciones las hizo horas antes de que tuviera lugar la que preveían que fuera la última reunión para cerrar un acuerdo en un plazo exprés, puesto que la negociación se abrió de forma formal hace una semana, cuando el Gobierno ofreció un aumento del 10% hasta 2028 que rechazaron los sindicatos. Ante su indignación, López movió ficha y tan solo un día después puso encima de la mesa 2.000 millones más al elevar la subida al 11%, un porcentaje que UGT ya aceptó –y CC OO ve con buenos ojos–, pero que CSIF pretende aumentar o al menos repartir más los dos primeros años, puesto que Función Pública ha limitado el alza al 4% para 2025 (que sería retroactivo)y 2026, por lo que perderían poder adquisitivo aunque lo recuperarían después.

Los sindicatos intentan rascar alguna mejora más en una reunión que se alarga durante horas ya que el Gobierno busca cerrar un acuerdo

La reunión de este martes, sin embargo, se complicó y los sindicatos intentan arañar alguna mejora más en una negociación que se ha alargado durante horas y que, al cierre de esta edición, aún no ha finalizado.

La brecha se agranda

Esta mejora salarial contribuirá, previsiblemente, a agrandar aún más la brecha entre la remuneración de los asalariados y la de los trabajadores del sector público, ya que es complicado que en estos años los salarios medios se eleven más de este 11%. En la actualidad, hay una diferencia de casi 11.000 euros brutos al año entre lo que cobra de media un funcionario frente a un trabajador de una empresa a jornada completa.