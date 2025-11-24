El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Manifestación de funcionarios. E. P.

Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%

Su salario medio escalará hasta los 44.500 euros brutos en 2028, unos 4.600 euros más que ahora

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:59

La subida salarial del 11% que ofrece el Gobierno a los funcionarios para los próximos cuatro años implicará que los más de 3,5 millones ... de trabajadores públicos ganen unos 4.600 euros más en 2028. Concretamente, el sueldo medio para un funcionario escalará hasta los 44.536 brutos al año, que, repartidos en las catorce pagas tradicionales, se traducirá en una nómina mensual de 3.181 euros. Son 328 euros más cada mes (sin descontar impuestos ni cotizaciones, eso sí), puesto que en la actualidad el salario medio de un trabajador público con un contrato a jornada completa se sitúa en 2.853 euros, 39.943 euros brutos al año, según se extrae de la estadística de salarios de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publicó hace apenas diez días el INE con datos de 2024, pero que son los mismos para 2025 puesto que este año tienen sus sueldos congelados a la espera de que se alcance un acuerdo.

