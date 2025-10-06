El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Pedro Sánchez. EFE

El retraso de España con los fondos europeos obligará a gastar en menos de un año la mitad del dinero

Varios países comunitarios piden a Bruselas una flexibilización del límite petición que finaliza en 2026

José A. González

José A. González

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:56

Comenta

Casi 80.000 millones en apenas once meses. Ese es el desafío que enfrenta Moncloa para abordar lo que resta de 2025 y 2026. El ... límite es agosto del próximo año: la fecha de caducidad que la Comisión Europea ha fijado para que los Estados miembros agoten los fondos comunitarios del programa Next Generation, cuya transferencia comenzó en 2021.

