BBVA apoya a los afectados por los incendios en España con una línea especial de financiación de 30 millones

Pone a disposición de particulares, pymes y autónomos préstamos en condiciones mejoradas

E.N.

Martes, 19 de agosto 2025, 16:36

BBVA se solidariza con todas las personas que han sufrido las consecuencias de los incendios en España y pone a disposición de particulares, pymes y autónomos préstamos en condiciones mejoradas para Galicia, Castilla y León, Asturias y Extremadura. Las familias y particulares afectados podrán solicitar financiación sin comisión de apertura ni cancelación y con flexibilidad en los plazos de devolución, incluyendo la posibilidad de contar con meses de carencia de capital.

En el caso de explotaciones agrarias, ganaderas, autónomos y pequeñas empresas, BBVA ha diseñado una línea de financiación específica para apoyar la reactivación de su actividad en el menor tiempo posible, con el objetivo de contribuir a la recuperación económica del tejido productivo local. También será sin comisión de apertura ni cancelación y con flexibilidad en los plazos de devolución, incluyendo la posibilidad de contar con meses de carencia de capital.

BBVA Allianz ha habilitado un teléfono específico (91 174 96 20) para atender a los titulares de seguros de BBVA que se hayan visto afectados por los incendios. Los clientes deberán dirigirse a las oficinas de la entidad en Galicia, Castilla y León, Extremadura o Asturias para recibir toda la información y el acompañamiento necesarios.

