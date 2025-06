Alcaraz, del milagro de París al merecido descanso en Ibiza

Enric Gardiner Lunes, 9 de junio 2025, 12:55 | Actualizado 13:01h. Comenta Compartir

Sin tiempo casi para celebrarlo, apenas una noche en París, a Carlos Alcaraz ya se le abren nuevos retos por delante. El tenista murciano repetirá la rutina que ya le funcionó el año pasado y se irá a Ibiza varios días para poder disfrutar de su segundo título consecutivo en Roland Garros, de sus amigos y de la fiesta, aunque este receso no durará mucho. Esta misma semana se tiene que poner a pensar ya en Queen's y Wimbledon, las dos primeras paradas de su calendario una vez acabada la gira de arcilla.

La tierra batida ha traído muchas alegrías al español, que ha completado este año los dos mejores meses de su carrera sobre esta superficie. Ganó en Montecarlo, Roma y Roland Garros y llegó a la final en Barcelona. En total, 22 victorias y una sola derrota, ante Holger Rune en el Conde de Godó.

Tras el merecido descanso, al que ahora nadie pondrá trabas tras vencer a Jannik Sinner en una de las mejores finales de la historia del tenis, Alcaraz comenzará a pensar en verde esta misma semana. Antes del fin de semana se trasladará a Queen's para tomar el primer contacto con la hierba. Ahí el año pasado pagó los excesos de Ibiza con una derrota en su segundo encuentro ante Jack Draper. Este curso, sin embargo, tiene la experiencia de que una derrota temprana en el oeste de Londres no es sinónimo de una mala actuación después en Wimbledon.

Alcaraz, con el ya sabido «a mí manera», sabe lo que es ganar en la Catedral, tanto venciendo en Queen's previamente -lo hizo en 2023- como perdiendo a las primeras de cambio. En cualquier caso, el murciano tendrá al menos diez días de preparación en la superficie que exige un cambio más radical tras la tierra batida.

Y después tocará pensar en los récords. Porque Alcaraz ya se unió al grupo de los elegidos al ganar de forma consecutiva en Roland Garros y Wimbledon la temporada pasada, siendo además el más joven en lograrlo, por lo que ahora tendrá la oportunidad de ser el más joven en conseguirlo en años consecutivos.

Completar el conocido como 'Channel Slam' -por el Canal de la Mancha que divide Francia y Gran Bretaña- está al alcance de solo siete hombres en la historia, pero de estos siete, solo Bjorn Borg fue capaz de repetirlo al año siguiente. De hecho, el sueco llevó este registro hasta un nuevo nivel y lo consiguió tres temporadas seguidas (1978, 1979 y 1980).

A su nivel en hierba, Djokovic

Tras dos finales consecutivas ganadas ante Novak Djokovic en 2023 y 2024, solo el serbio parece estar a su nivel en hierba, a la espera de presenciar un crecimiento de Sinner en Wimbledon, donde su tope son las semifinales de 2023. El italiano, eliminado el año pasado en cuartos por Daniil Medvedev, no tiene excusa este año para no sobresalir en el All England Club y, como mínimo, alcanzar la última final que le falta en los Grand Slams.

Además, no cuenta con la presión del ranking mundial, porque ocurra lo que ocurra en las próximas semanas, Sinner será número uno cuando finalice Wimbledon. Los 500 puntos que sumó por alcanzar la final aumentan su colchón respecto a Alcaraz, que no pudo añadir nada en Roland Garros ni lo podrá hacer en Wimbledon. La diferencia que tiene Sinner en estos momentos es de 2.030 puntos.

El único resquicio para Alcaraz es que el italiano defiende 500 puntos en Halle, mientras que él puede sumar 400 en caso de que levantara su segundo Queen's. Para pensar en volver a ser número uno, tendrá que esperar a la gira de cemento americana que culminará con el US Open el 7 de septiembre.