Jessica Bouzas. Efe
US Open

Bouzas, a seguir creciendo en el US Open

La de Pontevedra suma cinco Grand Slam consecutivos ganando al menos un partido y en Wimbledon alcanzó los octavos de final por primera vez en su carrera

Enric Gardiner

Sábado, 23 de agosto 2025, 16:27

Jessica Bouzas se ha acostumbrado en los últimos tiempos a romper barreras en cada torneo que juega. La de Vilagarcía de Arousa llega a un Grand Slam dentro de las cincuenta mejores del mundo por primera vez en su carrera y después de que en Wimbledon hiciera su debut en unos octavos de final.

La vida le sonríe a una tenista que ha trabajado mucho y de manera muy constante para ganarse el derecho a estar entre las mejores y, como ha dicho ella en más de una ocasión, a no venir a estos torneos por venir, sino a hacerlo bien.

Tras cinco Grand Slams consecutivos ganando al menos un partido -y alcanzando en cuatro de ellos la tercera ronda-, el sorteo ha sido caprichoso y le ha enfrentado en primera ronda a un 'coco', la croata Donna Vekic, semifinalista en Wimbledon y medalla de plata en los Juegos del año pasado.

El único choque entre ambas se lo llevó Vekic en un torneo en Tenerifa hace cuatro años.

La de Pontevedra es la mejor opción del tenis español de hacerlo bien en Nueva York después de que Paula Badosa, cuartofinalista el año pasado, se haya tenido que bajar del torneo. La catalana, que no compite desde Wimbledon, ha lidiado, además de con su lesión crónica de espalda, con un problema en el psoas desde la gira de hierba.

Con los puntos que perderá al no presentarse y no poder defender los cuartos de final, Badosa saldrá de las veinte primeras del ránking al término del torneo en Nueva York.

Además de Bouzas, en el cuadro femenino estará Nuria Párrizas, que debutará ante Polina Kudermetova y de ganar el duelo a la rusa se podría medir en segunda ronda a la número uno del mundo, Aryna Sabalenka. También estará Cristina Bucsa, que se enfrentará a la jugadora de la previa Claire Liu.

